Noua Zeelandă: Două femei au venit cu copiii la film, dar au intrat în sală cu popcorn și dulciuri de acasă/ Femeile au spus că nu au văzut semnul care interzicea acest lucru/ Personalul cinematografului a chemat poliția

Un cinematograf din Noua Zeelandă a dat afară două femei și pe copiii lor, fiecare în vârstă de 5 ani, pentru că și-au strecurat propriile gustări în sală.

Potrivit New Zealand Herald, cele două femei au dus copiii să vadă Despicable Me 4 la un cinematograf din orașul Pukekohe, North Island. Cele două au dus pături și pungi cu gustări – care conțineau popcorn, dulciuri, chipsuri și acadele – la proiecție fără să fie oprite de niciun angajat al cinematografului. Cu toate acestea, chiar când a început filmul, un angajat le-a spus să pună deoparte pungile cu gustări, scrie publicația, potrivit The Guardian. Acestea au fost de acord, dar se pare că angajatul a insistat să stea lângă ei pentru a monitoriza situația gustărilor.

Câteva minute mai târziu, unul dintre copii a băgat în gură un Skittle pe care îl ținea deja în mână și s-a dezlănțuit iadul, au spus femeile. Angajatul a început să țipe la ele și le-a spus că va fi chemată poliția dacă nu pleacă. Acesta este momentul în care copiii au început să plângă.

„Nepoata mea a întrebat frumos: „Dacă chemați poliția, o vor ucide pe mama?””, a declarat una dintre femei pentru ziar. „Iar el a râs în acel moment. S-a uitat direct în fața ei și a spus: „Da, poate vom afla””.

Ziarul relatează că femeile au fost de acord să părăsească sala de cinema și să continue discuția în foaier. Patru ofițeri de poliție au intrat apoi în holul cinematografului, ceea ce femeia a descris ca fiind „un pic dramatic”.

„Este inutil, este intimidant. Avem copii cu noi”, a spus una dintre femei. Ele au precizat că situația a escaladat.

„Tot ce am vrut a fost o rambursare, astfel încât să putem lua copiii la un alt film sau ceva”, a spus o mamă.

Politica standard în Noua Zeelandă este ca cinematografele să interzică mâncarea adusă din exterior, iar Herald a relatat că cinematograful respectiv are cinci panouri postate în incintă care precizează acest lucru.

„Formularea exactă este: „Nu sunt permise alimente sau băuturi din exterior””, a declarat directorul de operațiuni al cinematografului, Robert Greig, potrivit ziarului.

Astfel, încă o dată, una dintre cele mai vechi dispute din lume a fost readusă în centrul atenției: ar trebui să vi se permită să vă luați propriile gustări în cinematograf?, notează The Guardian.

Există argumente pentru fiecare parte în această dezbatere. Cinematografele se confruntă cu dificultăți financiare. Numărul de spectatori este în scădere, filmele garantate a fi fost populare în urmă cu cinci ani sunt un eșec și multe săli se închid. În fața unui astfel de declin, cinematografele au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi. Cea mai mare parte din prețul biletului merge la studiourile de film și, adesea, ceea ce poate face sau desface un cinematograf este standul de gustări, unde prețurile sunt cel puțin duble față de un supermarket.

The Guardian mai arată că majoritatea cinematografelor din Regatul Unit sunt perfect mulțumite atunci când publicul își aduce propriile gustări. În urmă cu doi ani, Cineworld, Odeon și Vue au subliniat acest lucru după ce cineva le-a trimis un mesaj pe Twitter tuturor în același timp. Dintre lanțuri, doar Everyman interzice în mod explicit gustările aduse de acasă, cu o linie pe pagina sa de întrebări frecvente care spune: „Vă rugăm să rețineți că numai alimentele și băuturile cumpărate în incinta cinematografului pot fi introduse în sală”.

În SUA, cinematografele Regal și AMC avertizează asupra interdicției de a aduce mâncare din exterior la proiecție. Cinematografele sud-coreene oferă uneori o listă cu ce este permis și ce nu este permis să aduceți cu dumneavoastră (biscuiți și înghețată da, pizza și cârnați, nu.)

În Franța, a mânca sau a bea în timpul unui film este în mod tradițional dezaprobat, deci nu este o problemă.