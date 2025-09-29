Noua regulă FIFA care poate revoluționa arbitrajul din fotbal: Ce este cartonașul verde

La Cupa Mondială U20 din Chile a fost folosit în premieră în fotbal cartonașul verde, transmite RMC Sport. Este o nouă regulă adăugată de FIFA care le permite antrenorilor să conteste o decizie a arbitrului cu ajutorul VAR.

Concret, atunci când un antrenor nu este mulțumit de o decizie a arbitrului poate contesta hotărârea acestuia cu ajutorul cartonașului verde.

În timpul meciului dintre Maroc și Spania (câștigat de africani cu 2-0), centralul partidei a dictat o lovitură de la 11 metri pentru iberici în minutul 78.

Antrenorul marocanilor a folosit imediat cartonașul verde, iar centralul partidei a fost nevoit să se ducă la marginea terenului și să vadă reluarea.

După ce a vizionat imaginile, arbitrul a anulat lovitura de la 11 metri și i-a arătat un cartonaș galben unui jucător spaniol pentru simulare.

FIFA dorește să le ofere antrenorilor posibilitatea de a cere o analiză video a fazelor controversate.

Conform FIFA, doar antrenorii pot folosi acest cartonaș verde de două ori pe meci. Fazele sunt același ca în cazul VAR-ului clasic: posibile penaltiuri, cartonașe roșii, goluri și erori de identitate.

Rămâne de văzut dacă forul fotbalistic mondial va introduce regula și la Campionatul Mondial.