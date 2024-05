Nordul Italiei este afectat de vreme rea. La Milano nu a mai plouat atât de mult în ultimii 170 de ani

Vremea rea ​​continuă să lovească nordul Italiei. Ţara este împărțită în două. Ploile vor continua să afecteze nordul și Toscana. În alte părți temperaturile vor deveni din ce în ce mai calde, însă aerul va fi plin cu particule de praf din deşertul Saharei. Prin urmare, avertizarea meteo va continua și în următoarele ore. După Lombardia, acum, regiunea Veneto este în alertă roșie.

Decizia a fost luată de serviciul regional de Protecție Civilă în lumina noilor prognoze meteo ARPAV de precipitații abundente în timpul după-amiezii. Primarul din Vicenza, Giacomo Possamai a lansat un apel către cetățeni cerându-le să-şi mute mașinile și bunurile aflate la subsoluri și parter din zonele cu risc de inundații., potrivit Rador Radio România.

La Milano nu a plouat niciodată atât de mult. Un record pentru capitala lombardă, care nu a mai fost înregistrat de 170 de ani, aşa cum a anunțat de consilierul de securitate, Marco Granelli. „Ziua de miercuri a fost pentru Milano o zi foarte grea: 120-130 mm de ploaie localizată într-o singură zi, un fenomen care nu s-a mai întâmplat niciodată în ultimii 170 de ani, recordul fiind de 98 mm în 1990. Și nu numai la Milano, ci și în bazinele fluviale care trec prin oraș”.

Heavy floods today in Milan, but also in the rest of northern Italy such as Veneto and Piedmont and more rain is expected this week and next!

It rained a lot for May! pic.twitter.com/gOxZBt4ZlH

