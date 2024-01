Nominalizările pentru premiile Oscar vor fi anunțate marți, 23 ianuarie. Care sunt predicțiile criticilor de film BBC

Marți, 23 ianuarie, sezonul premiilor intră în viteză, odată cu anunțarea nominalizărilor la Oscar. Cei doi critici de film de la BBC Culture dezvăluie cine cred ei că va fi în cursă.

Cel mai bun film

Criticul BBC Caryn James: „Există doar patru filme cu șanse reale de câștig: Oppenheimer și Killers of the Flower Moon, care probabil se vor lupta pentru premiu, alături de îndrăznețul Poor Things și de inteligentul juggernaut comercial care este Barbie. Pentru orice alte filme, clișeul este de fapt adevărat de data aceasta: nominalizarea ar fi adevărata onoare. The Holdovers, American Fiction și Anatomy of a Fall sunt nominalizări probabile, eventual alături de The Zone of Interest și Maestro, chiar dacă acesta din urmă a pierdut din atracție. Ar fi grozav dacă în schimb s-ar strecura bijuteria Past Lives a lui Celine Song. Dar cea mai gravă omisiune va fi probabil filmul emoționant al lui Ava DuVernay despre caste și rasă, Origin, care nu a făcut parte din conversația despre premii. DuVernay a făcut recent un efort puternic de relații publice pentru a corecta acest lucru – dar s-ar putea să fi venit prea târziu.”

Cel mai bun regizor

Criticul BBC Nicholas Barber: Martin Scorsese și Christopher Nolan vor fi nominalizați în mod garantat pentru poveștile lor non-ficțiune de trei ore, Killers of the Flower Moon și, respectiv, Oppenheimer. Poor Things este atât de inventiv încât regizorul său, Yorgos Lanthimos, ar trebui să li se alăture în palmares, iar Bradley Cooper (Maestro) și Greta Gerwig (Barbie) vor ocupa probabil celelalte locuri. Cu toții ar fi nominalizări demne de luat în seamă, dar Alexander Payne (The Holdovers), Justine Triet (Anatomy of a Fall) sau Celine Song (Past Lives) s-ar putea strecura și ar fi minunat dacă puternicul Hayao Miyazaki ar fi inclus pentru ceea ce spune că va fi ultimul său anime de la Studio Ghibli, The Boy and the Heron.”

Cel mai bun actor

Caryn James: „Cillian Murphy pentru Oppenheimer este un lucru cert, alături de Paul Giamatti pentru The Holdovers și Jeffrey Wright pentru American Fiction. Și apoi mai este Bradley Cooper și cel mai discutat nas protetic de când Nicole Kidman a câștigat Oscarul în rolul Virginiei Woolf în The Hours. Imitarea lui Leonard Bernstein în Maestro (care mie și altora li se pare prea studiată) este genul de interpretare pentru care alegătorii Oscarului par să meargă de fiecare dată. Cel de-al cincilea nominalizat va fi probabil fie Leonardo DiCaprio pentru Killers of the Flower Moon, fie Colman Domingo, a cărui interpretare pasională se ridică deasupra convenționalului Rustin. Dar ar trebui să-i revină lui Andrew Scott pentru interpretarea sa sfâșietoare și elocventă din All of Us Strangers.”

Cea mai bună actriță

Nicholas Barber: „Nu știi niciodată ce se va întâmpla, dar patru din cele cinci nume din această categorie par a fi certe: toată lumea o iubește pe Lily Gladstone în Killers of the Flower Moon; Carey Mulligan atinge noi culmi în Maestro; Emma Stone este emoționant de ciudată în Poor Things; iar Margot Robbie este perfectă în Barbie, un film pe care l-a și produs. Și al cincilea nume? Sandra Hüller a fost lăudată pentru că este magnetică și enigmatică în Anatomy of a Fall încă de la premiera de la Cannes de anul trecut, iar Annette Bening merită o nominalizare atât pentru înotul ei, cât și pentru interpretarea sa în Nyad.”

