Nokian Tyres anunță că fabrica de anvelope din Oradea va fi prima din lume cu zero emisii de CO2 / Producţia comercială va demara la începutul anului 2025

Nokian Tyres asigură energie cu zero emisii de CO2 pentru noua sa fabrică de anvelope din România, printr-un contract cu furnizorul de energie regenerabilă Enery, a anunţat miercuri compania, printr-un comunicat, transmite Agerpres.

„Nokian Tyres şi Enery au semnat un contract pe termen lung care garantează furnizarea de energie cu zero emisii de CO2 pentru noua fabrică de anvelope pentru autoturisme din Oradea, România. În plus, acest contract permite Enery să construiască o nouă centrală solară în sudul României. Contractul va intra în vigoare din 2025 şi va avea o durată de 11 ani”, se arată în documentul citat.

Noua fabrică din Oradea va funcţiona complet fără combustibili fosili, devenind prima fabrică de anvelope din lume, la scară completă, cu emisii zero de CO2. Producţia comercială va demara la începutul anului 2025.

„Contractul cu Enery nu doar că asigură furnizarea de energie cu zero emisii de CO2 pentru noua noastră fabrică din Oradea, România, ci include şi construcţia unei noi centrale solare în România, sprijinind în continuare tranziţia verde a Europei. Acordul susţine, de asemenea, obiectivul nostru pe termen lung de a atinge un nivel net-zero de emisii de gaze cu efect de seră până în 2050”, a declarat Adrian Kaczmarczyk, SVP for Operation Excellence la Nokian Tyres, în comunicat.

Enery este un furnizor independent de energie regenerabilă, specializat în furnizarea pe termen lung de energie verde, fiabilă şi accesibilă clienţilor săi. Cu o flotă diversificată de surse regenerabile care generează în prezent aproape 700 GWh de electricitate curată dintr-o capacitate de 490 MW, alimentând 277.706 gospodării, Enery este lider în tranziţia energetică sustenabilă a regiunii CEE. Planurile companiei includ dezvoltarea continuă a proiectelor care însumează peste 8 GW în 11 ţări.

Nokian Tyres produce anvelope premium pentru maşini, camioane şi şi utilaje grele, având aproximativ 3.400 de angajaţi şi vânzări nete de 1,2 miliarde de euro în 2023. Nokian Tyres este listată la Nasdaq Helsinki.