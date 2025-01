Nicuşor Dan: Înclin să cred că a fost o influenţă a Rusiei, în sensul că a existat o reţea de siteuri care promovează narativul Rusiei / Trebuie dovedit dacă această reţea în mod organic sau plătită a ajutat campania lui Georgescu

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că înclină să creadcă a existat o influenţă a Rusiei în alegerile prezidenţiale din România, în sensul în care a existat o reţea de siteuri sau de reviste online care se promovează între ele şi care promovează narativul Rusiei, dar a precizat că trebuie dovedit dacă această reţea în mod organic sau plătită a ajutat campania lui Călin Georgescu, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, duminică, la Antena 3, dacă alegerile prezidenţiale ar fi trebuit fixate mai devreme de luna mai atunci când au fost stabilite.

”Eu cred că data acestor alegeri trebuia fixată în funcţie de răspunsul autorităţilor: preşedinte, servicii, AEP, Parchet, la întrebarea când vom lămuri rezultatul alegerilor. Pentru că, în opinia mea şi pentru susţinătorii lui Călin Georgescu sau pentru susţinătorii acestui curent populist-izolaţionist, e important ca la începutul campaniei electorale să ştie, de exemplu, dacă Călin Georgescu are sau nu are dreptul să candideze, adică să nu se apuce să strângă semnături pentru o persoană care la sfârşitul procesului nu poate să candideze. E lucrul cel mai important când începem campania electorală să ştim că am închis povestea alegerilor”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

El a mai fost întrebat dacă există persoane care ar trebui să nu aibă dreptul să candideze la alegerile prezidenţiale.

”Asta depinde de analiza completă pe informaţiile pe care instituţiile pe care le-am spus trebuie să ni le dea. Pentru moment, măsura anulării alegerilor a fost cumva justificată de o chestiune financiară în sensul că avem un candidat, Călin Georgescu, care a declarat zero lei cheltuieli de campanie şi am văzut oameni plătiţi împreună total cu sute de mii euro care i-au făcut campanie. Am văzut foarte multe filmuleţe care pentru cine a făcut campanie electorală. Ştiu că acestea costă şi tocmai ăsta este răspunsul, să lămurim cât a costat această campanie. Mai departe e o chestiune juridică dacă, cu noile condiţii de desfăşurare a noii campanii electorale Călin Georgescu are sau nu are dreptul să candideze.

Ăsta e un răspuns pe care o să ni-l dea Curtea Constituţională, dar ar fi bine să-l ştim cât mai repede şi e legitim ca oamenii să ştie care sunt alternativele lor”, a mai transmis primarul Capitalei.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat dacă anularea alegerilor motivele sunt exterioare României, mai degrabă interioare României sau toate la un loc.

”Cred că toate la un loc. Adică pe de o parte am avut, şi asta este simplu şi s-a dovedit am avut o discrepanţă mare între un candidat care a spus cheltuiel zero şi o campanie de care orice specialist spune că ea costă şi costă în mod considerabil, în ceea ce priveşte dacă vorbim de mecanismele tehnice care au fost folosite, tehnologia IT şi toate celelalte care au fost folosite, e mult superioră faţă de ce au folosit contracandidaţii. Şi astea sunt lucruri care există, dar care costă”, a răspuns Nicuşor Dan.

El a mai adăugat că înclină să creadă că a fost o influenţă a Rusiei în alegerile prezidenţiale din ţara noastră.

”Pe de altă parte, eu înclin să cred că a fost o influenţă a Rusiei adică ceea ce eu cred este există este o reţea de site-uri, de mici reviste online care se promovează toate între ele şi care promovează narativul Rusiei, deci asta este un fapt. Trebuie dovedit dacă această reţea în mod organic sau plătită a ajutat campania lui Călin Georgescu. La asta, în opinia mea, nu avem încă dovadă”, a afirmat Nicuşor Dan.