Nicuşor Dan îl așteaptă pe premierul Marcel Ciolacu la un şantier ilegal / ”Sursa traficului nu sunt nişte şantiere pe care noi le facem ca să schimbăm conductele de termoficare şi metrou”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, duminică seara, că îl aşteaptă pe premierul Marcel Ciolacu la întâlnirea propusă, pe un şantier ilegal, doar în aceste condiţii edilul urmând să onoreze, după aceea, invitaţia şefului Executivului, transmite Agerpres.

„Da, invitaţia este pentru marţi, la ora 14,00. O să vedem acum, pentru că evident că această întâlnire, dacă urgenţele din inundaţiile din zona din sudul Moldovei persistă, probabil că putem să o decalăm câteva zile. Dar, înainte de asta, am primit invitaţia pentru marţi, la ora 14,00, domnul Ciolacu (…) a spus că putem să optimizăm cumva şantierele care blochează traficul şi eu i-am răspuns, l-am invitat în aceeaşi zi, o oră mai devreme, la un şantier ilegal. Şi am spus că sursa traficului nu sunt nişte şantiere pe care noi le facem ca să schimbăm conductele de termoficare şi metrou, (…) sursa traficului este urbanismul ilegal scăpat de sub control şi faptul că instituţiile statului din subordinea prim-ministrului – Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Prefectul – nu acţionează, deşi ilegalitatea este flagrantă. Şi îl aştept să vină marţi, la ora 1,00, sau, în fine, dacă urgenţele o impun, câteva zile mai târziu, ca să discutăm această decizie”, a precizat Nicuşor Dan, într-o emisiune la Digi 24.

Întrebat dacă va merge la întâlnirea cu Marcel Ciolacu doar dacă premierul vine la întâlnirea propusă pe un şantier, Nicuşor Dan a răspuns: „Exact. Pentru că trebuie să ne uităm întâi la sursa reală a traficului şi după aceea la aceste chestiuni accidentale, care sunt şantierele noastre”.

Săptămâna trecută, primarul Capitalei, Nicuşor Dan, l-a invitat pe premierul Marcel Ciolacu la unul din „zecile de mari şantiere ilegale” din Bucureşti. Invitaţia a fost lansată după ce, anterior, Marcel Ciolacu a declarat că va convoca o întâlnire cu primarul Capitalei, cu primarii de sector şi cu miniştrii implicaţi pentru găsirea de soluţii la problemele de trafic din Capitală.