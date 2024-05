Nicuşor Dan afirmă că în patru ani se poate rezolva problema cu căldura și apa caldă din Capitală, dacă se reabilitează anual 70 de kilometri de conductă a reţelei principale de termoficare

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că, într-un ritm de reabilitare a reţelei principale de termoficare a Bucureştiului de 70 de kilometri de conductă principală pe an, în următorii patru ani principalele probleme în ceea ce priveşte asigurarea căldurii şi a apei calde în reţeaua centralizată din oraş vor fi rezolvate. Edilul invocă sondaje de opinie care arată că, dacă în urmă cu doi ani principala problemă reclamtă de bucureşteni era căldura, acum aceasta se situează pe locul al treilea sau al patrulea, transmite News.ro.

”Da, da, se rezolvă. În administraţia precedentă a fost o medie cam de 17 kilometri pe an, noi am avut în cei trei ani – 2021, 2022, 2023 – am avut 28, 32, 50, anul ăsta o să avem 70 (de kilometri de conductă reabilitaţi – n.r.), avem 15 şantiere mari deschise, dar vorbesc numai de reţea principală, pentru că numai acolo e problemă”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, la Antena 3.

El a explicat că pe reţeaua secundară pierderile de agent termic nu sunt semnificative.

”Dacă ne uităm câtă apă se pierde pe principal faţă de câtă apă fierbinte se pierde pe secundară, cantitatea e uriaşă e pe reţeaua principală. Am schimbat, după 89, 200 din o mie (de kilometri de reţea – n.r.), vorbind grosier. (…) Noi în trei ani am schimbat 110 şi administraţiile PSD din ultimi 12 ani au schimbat cam 100, astea sunt în ultimii 15 ani sunt 210. Într-un ritm de 70 (de kilometri de reţea reabilitaţi – n.r.) pe an noi, în patru ani o să ajungem la 500 din o mie, iar 500 din o mie sunt exact aceia unde noi ştim că sunt avariile şi în momentul acela reţeaua va funcţiona bine”, a adăugat edilul.

”Bineînţeles că o să mai fie mici avarii, dar nu o să mai fie o problemă a căldurii şi a apei calde în Bucureşti şi, de altfel, faptul că noi am progresat e dovedit de faptul că în sondajele de opinie, dacă întrebaţi acum doi ani, acum trei ani, prima problemă a bucureştenilor era căldura şi apa caldă, acum e pe locul trei sau patru”, a explicat Nicuşor Dan.

Conform acestuia, în ultima iarnă 99% dintre cei branşaţi la sistemul centralizat au avut căldură, iar pierderile de apă caldă pe reţea din mandatul său au scăzut cu 20 de procente faţă de mandatul precedent.