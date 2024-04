Nicolae Ciucă, general în rezervă, face referiri la domeniul militar la lansarea candidaţilor PNL din Tulcea: Am slujit ţara, dumneavoastră vă slujiţi comunităţile / Asta avem de făcut în continuare, să fim soldaţi în slujba ţării şi a cetăţenilor

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a transmis, sâmbătă, candidaţilor PNL pentru alegerile locale din Tulcea, că are o admiraţie profundă pentru buna convieţuire interetnică din Delta Dunării şi le-a transmis colegilor săi că trebuie să fie soldaţi în slujba cetăţenilor şi a ţării, transmite News.ro.

„Am foarte mare admiraţie pentru ceea ce reuşiţi să gestionaţi aici. Aveţi o zestre etnică absolut impresionantă şi modul în care conlucraţi, în care vă înţelegeţi, este o situaţie care poate fi considerată model în ceea ce însemană convieţuirea interetnică, buna înţelegere şi chestia aceasta trebuie să se transfere pentru noi toţi, înţelegând problemele şi solicitările prin relevanţa pe care o prezintă fiecare dintre comunităţi”, a declarat Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL a subliniat, în discursul său, importanţa datoriei faţă de comunitate.

„Dar cu toţii, mai presus de toate suntem români şi avem o datorie atât faţă de comunitate, cât mai ales pentru ţară, motiv pentru care felicitări şi daţi modelul domneavpastră mai departe. Dobrogea, în general, este un model de convieţuire interetnică”, a spus Ciucă.

Nicolae Ciucă şi-a amintit de momentul când lucra în Armată şi a afirmat că a transformat batalionul de la Babadag, în regiment.

„Am foarte mare încredere în toată această capacitate pe care dumneavpastră o afişaţi, am încredere în activul PNL în Tulcea şi vă suntem în sprijin ori de câte ori e nevoie. Cunosc Tulcea din prisma profesiei pe care am avut-o în viaţa mea. La Babadag am o ancoră, că tot suntem aproape şi de mare şi de Dunăre, am o ancoră la Regimentul de Infanterie Marină. De câte ori am fost aici, la un moment dat rămăsese un batalion şi am zis că la cât e Delta de mare şi la cât e de importantă Delta, acel batalion trebuie să se transforme în regiment, să crească de 2-3 ori faţă de mărimea lui iniţială şi l-am adus acolo”, a mai subliniat Ciucă.

Liderul PNL le-a transmis, în final, colegilor săi, că trebuie să fie soldaţi în slijba ţării şi a cetăţenilor.

„Ca atare, am slujit ţara, dumneavoastră vă slujiţi comunităţile, asta avem de făcut în continuare, să fim soldaţi în slijba ţării şi a cetăţenilor”, a concluzionat Nicolae Ciucă.