Neuralink anunţă că a rezolvat o problemă apărută la implantul său neuronal

Neuralink, start-upul lui Elon Musk care dezvoltă un implant cerebral, a anunţat că a remediat o problemă care a redus temporar capacitatea primului său pacient de a controla cursorul mouse-ului cu ajutorul gândurilor, transmite AFP, preluată de Agerpres.

În martie, compania a lansat o înregistrare video în care pacientul joacă şah online cu ajutorul gândurilor, fără a menţiona acest incident. Compania a publicat miercuri o postare pe blogul său, după dezvăluiri ale ziarului The Wall Street Journal.

Noland Arbaugh, în vârstă de 29 de ani, tetraplegic în urma unui accident suferit la scufundări, a primit implantul N1 de la Neuralink în ianuarie – prima implantare la om a acestui dispozitiv.

Însă, „în săptămânile care au urmat intervenţiei, o serie de fire s-au retras din creier, ceea ce a condus la o reducere clară a numărului de electrozi eficienţi”, a explicat start-upul.

Firele sunt dotate cu electrozi care preiau semnalele neuronale. Prin urmare, capacitatea lui Arbaugh de a controla cursorul de pe ecran s-a diminuat.

„Ca răspuns la această schimbare, am modificat algoritmul de înregistrare pentru a fi mai sensibil la semnale, am îmbunătăţit tehnicile de traducere a acestor semnale în mişcări ale cursorului şi am îmbunătăţit interfaţa utilizatorului”, a detaliat Neuralink, precizând că în prezent capacităţile de control prin intermediul implantului „au depăşit performanţele iniţiale ale lui Noland”.

În martie, Noland Arbaugh s-a declarat uimit de noile sale puteri. „Este atât de tare”, a declarat el zâmbind în înregistrarea video transmisă în direct de Neuralink. ”Mai sunt încă multe lucruri de făcut, dar asta mi-a schimbat deja viaţa”, a spus el.

Potrivit companiei californiene, el petrece aproape 70 de ore pe săptămână folosind implantul, jumătate din timp pentru teste asociate studiilor clinice, iar cealaltă jumătate pentru activităţi personale, de la jocuri video la cursuri de limbi străine.

„Nu am reuşit să fac aceste lucruri timp de 8 ani, iar acum nici nu ştiu de unde să încep”, a spus el, citat în mesajul postat pe blog.

Neuralink a obţinut undă verde de la Administraţia americană pentru alimente şi Medicamente (FDA) în mai 2023.

Implantul său, de mărimea unei monede, a fost deja plasat în creierul unui macac, care a reuşit ulterior să joace un joc video fără controler sau tastatură.

Dincolo de ambiţiile medicale ale multor laboratoare şi start-upuri, Elon Musk îşi propune să ofere implantul său tuturor, pentru a comunica mai bine cu computerele şi pentru a controla, potrivit spuselor sale, „riscul pentru civilizaţia noastră” pe care îl reprezintă „inteligenţa artificială”.