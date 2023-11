Netanyahu suspendă un ministru israelian care a spus că lansarea unei bombe nucleare în Gaza este „una dintre posibilități”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că declarația ministrului Amihai Eliyahu „nu se bazează pe realitate”, în timp ce alți politicieni au denunțat-o ca fiind „iresponsabilă”, transmite SkyNews. Ministrul care a declarat că lansarea unei bombe nucleare în Gaza a fost „una dintre posibilități” în războiul cu Hamas a fost suspendat de premier.

Ministrul Amihai Eliyahu, din partidul de dreapta Otzma Yehudit, a făcut afirmația într-un interviu acordat postului de radio Kol Beramah.

Ministru pentru patrimoniul evreiesc, el nu face parte din cabinetul de război al țării, creat în urma atacurilor Hamas din 7 octombrie. El nu are nicio influență asupra procesului de luare a deciziilor guvernamentale în război, a subliniat The Times of Israel.

Cu toate acestea, declarația incendiară a fost imediat denunțată de alți membri ai cabinetului – iar Eliyahu a revenit ulterior asupra declarației, spunând că „orice persoană rezonabilă ar înțelege că declarația a fost metaforică”.

„Dar cu siguranță trebuie să răspundem cu putere și în mod disproporționat la terorism”, a adăugat el.

Yoav Gallant, ministrul Apărării, a declarat: „Nu am avut nici un răspuns: „Este un lucru bun că astfel de oameni nu se ocupă de securitatea Israelului”.

Liderul opoziției din Israel a cerut imediat demiterea dlui Eliyahu. Yair Lapid a declarat că comentariul a fost o „declarație șocantă și nebună a unui ministru iresponsabil”. „Netanyahu trebuie să-l concedieze în această dimineață”, a spus el într-o declarație postată pe X.

Netanyahu l-a suspendat pe domnul Eliyahu de la reuniunile cabinetului până la noi ordine, a precizat Radio Armata. Pe X, dl Netanyahu a spus: „Nu, nu, nu: „Declarațiile ministrului Amihai Eliyahu nu se bazează pe realitate. Israelul și IDF operează în conformitate cu cele mai înalte standarde ale dreptului internațional pentru a evita rănirea nevinovaților. Vom continua să facem acest lucru până la victoria noastră.”