Netanyahu anunţă că „există o dată” a unei ofensive în Rafah / SUA se opun unei „invazii masive” / Hamas examinează o propunere de armistiţiu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă luni că s-a stabilit o dată a unei ofensive în oraşul palestinian Rafah care, consideră Israelul, este unul dintre ultimele bastioane ale mişcării islamiste palestiniene în Fâşia Gaza, relatează AFP, preluată de News.ro.

O înfrângere a mişcării islamiste palestiniene ”necesită o intrare în Rafah şi eliminarea batalioanelor teroriste care se află acolo. Acest lucru va fi făcut. Există o dată” în acest sens, anunţă într-o înregistrare video Benjamin Netanyahu.

Israeli PM Benjamin Netanyahu announced via video today that IDF ground operations in Southern Gaza’s Rafah will commence soon, with the primary goal being the rescue of hostages. #Israel #Iran #NATO75 #IDFOperations #Rafah #USA pic.twitter.com/ORSl4sIcJy

— GlobalInsightsHub (@GlobalTrends88) April 8, 2024

Israelul se declară de mai multe săptămâni hotărât să angajeze o ofensivă – terestră – la Rafah în pofida unor avertismente din partea multor capitale străine. care se tem de securitatea celor 1,5 milioane de locuitori ai Fâşiei Gaza care s-au refugiat în această zonă din sudul extrem al enclavei, în apropierea frontierei cu Egiptul.

Mai mulţi oficiali israelieni au reafirmat acest plan de asalt după anunţarea duminică a retragerii trupelor israeliene de la Khan Yunis, alt oraş din sudul Fâşiei Gaza, în care aveau loc confruntări armate de mai multe luni.

Israelul, care se află în război împotriva Hamas de peste şase luni, prezintă oraşul Rafah drept ultimul mare bastion al mişcării islamiste palestiniene, care a preluat puterea în enclavă în 2007.

În paralel, noi negocieri indirecte în vederea unui armistiţiu sunt în curs, săptămâna aceasta, între Israel şi Hamas, ai căror reprezentanţi s-au întâlnit la Cairo cu mediatori din Egipt, Statele Unite şi Qatar.

Perspectiva unui armistiţiu exercită presiuni asupra lui Benjamin Netanyahu, ai cărui aliaţi din coaliţie avertizează împotriva unor consecinţe foarte importante în Războiul din Fâşia Gaza.

”Dacă premierul decide să pună capăt războiului fără să atace Rafah, pentru a înfrânge Hamas, nu va exista niciun mandat pentru a continua să servească în calitate de premier”, a ameninţat luni ministrul israelian al Securităţii NaţionaleItamar Ben Gvir, din Partidul Forţa Evreiască (extremă dreapta).

SUA SE OPUN

Statele Unite şi-au reafirmat luni, imediat, opoziţia faţă de orice operaţiune israeliană majoră la Rafah.

”Noi am spus clar Israelului că nu credem că o invazie ,asivă a Rafah va avea un efect extrem de nefast asupra civililor şi că va dăuna până la urmă securităţii Israelului”, declară presei un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat,Matthew Miller.

HAMAS EXAMINEAZĂ O OPRUNERE A UNUI ARMISTIŢIU DE ŞASE SĂPTĂMÂNI, ANUNŢĂ O SURSĂ

Hamas examinează o propunere a unui armistiţiu în trei etape.

Prima etpă prevede un armistiţiu de şase săptămâni, declară luni AFP o sursă din cadrul mişcării islamiste.

Această primă fază prevede de asemenea eliberarea unor ostatici israelieni în schimbul eliberării a 800-900 de palestinieni deţinuţi în închisori din Israel, intrarea a 400-500 de TIR-uri cu ajutoare umanitare pe zi în enclavă şi întoarcerea ”acasă” a locuitorilor din nordul Fâşiei Gaza, deplasaţi din calea războiului, potrivit acestei surse.