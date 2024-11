Nelu Tătaru: Am fost condamnat înainte de a fi judecat – public, politic şi profesional / Fostul ministru al Sănătății a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdicţia de a profesa în unităţi sanitare publice pe perioada măsurii preventive

Fostul preşedinte al PNL Vaslui, Nelu Tătaru a transmis, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a fost „condamnat” public, politic şi profesional înainte de a fi judecat, transmite Agerpres.

Deputatul a afirmat că familia sa a avut de suferit şi a dat asigurări că nu va renunţa la profesia de medic chirurg şi la pacienţii săi.

„Într-o Românie în care se pare că dreptatea la televizor şi politica se intersectează din ce în ce mai mult, iată că am devenit protagonistul unui scenariu de film. Am fost condamnat înainte de a fi judecat – public, politic şi profesional. Fără un proces oficial, dar cu mult zgomot, cu o carieră pusă sub semnul întrebării şi cu o familie care a fost supusă unui impact emoţional puternic. De ce? Pentru ce? De cine? Nu am aceste răspunsuri acum, însă ceea ce ştiu sigur este că nu voi renunţa vreodată la profesia mea, la pacienţii mei şi sfaturile medicale de care au nevoie, mai ales când ştiu că unii dintre ei nu au acces la servicii medicale”, a transmis Nelu Tătaru.

Fostul ministru al Sănătăţii, care este medic specialist chirurg în cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi, şi-a asigurat pacienţii că va rămâne alături de ei.

„Dragi pacienţi, prin măsura controlului judiciar, pe care o voi contesta, mi s-a retras pentru o perioadă dreptul de a profesa în spitalele de stat, dar cunoştinţele în domeniul medical, pe voi, dar mai ales vieţile salvate nu le va putea lua nimeni! Indiferent de presiuni sau de mize politice! Din păcate, cei mai afectaţi sunteţi voi, pacienţii mei. Vreau să transmit pe această cale că vă rămân alături, chiar şi cu un sfat, până mă voi întoarce în cabinet. Mulţumesc mult pentru toate mesajele de susţinere şi vă încurajez să fiţi drepţi! Aveţi grijă de sănătatea dumneavoastră”, a mai scris Tătaru pe pagina sa de Facebook.

Nelu Tătaru a fost plasat, luni, sub control judiciar pentru 60 de zile, el primind, totodată, interdicţia de a profesa în unităţi sanitare publice, pe perioada măsurii preventive, într-un dosar instrumentat de DNA în care este acuzat că ar fi primit mită, ca medic, sume de bani cuprinse între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare. El s-a declarat nevinovat şi a precizat că nu a condiţionat niciodată actul medical.

Nelu Tătaru, care anunţase că va candida în calitate de preşedinte al PNL Vaslui de pe prima poziţie pentru un nou mandat de deputat, a fost demis din funcţie în urma acuzaţiilor şi exclus de pe lista pentru alegerile parlamentare.