„Ne-am schimbat mental”: Cum au afectat trei ani de război lucrătorii din domeniul sănătății din Ucraina

La trei ani după ce Rusia a invadat Ucraina, sistemul de sănătate al țării a fost forțat să se adapteze în fața provocărilor tot mai mari: de la atacuri la epuizarea personalului și riscuri crescute de îmbolnăvire, se arată într-o analiză Euronews.

La 8 iulie anul trecut, Dr. Lesia Lysytsia pregătea un pacient pentru o operație de cancer la ochi la Okhmatdyt, cel mai mare spital pentru copii din Ucraina, când sirenele au început să sune, avertizând despre un posibil atac aerian rusesc.

Lysytsia a încercat să ignore alarmele. Dacă medicii s-ar opri și ar merge la un adăpost antiaerian de fiecare dată când ar suna o alertă de raid aerian în capitala Kiev, nu ar reuși niciodată să consulte toți pacienții care vin din toată țara pentru tratament.

În plus, femeia de 39 de ani trebuia să ajungă acasă cât mai repede la cei doi copii ai săi.

Atunci o rachetă a lovit Okhmatdyt, omorând trei persoane și rănind zeci de altele. A fost una dintre cele 40 de rachete pe care Rusia le-a lansat spre Ucraina în acea zi. Aproximativ 630 de copii se aflau în spital la momentul respectiv.

Kievul, alterat de ani de război, a redeschis parțial Okhmatdyt o săptămână mai târziu. Acum, spune Lysytsia, „este ca în zilele normale”, spitalul fiind în mare parte operațional.

„Ne-am schimbat mental”, a spus ea. „Dar pentru că avem un scop și pentru că suntem responsabili pentru alți oameni, [noi] nu arătăm asta”.

După ce Rusia a lansat o invazie militară la scară largă a Ucrainei la 24 februarie 2022, experții spun că sistemul de sănătate al țării nu a fost pregătit să facă față haosului care a urmat și valului de răniți.

De atunci, războiul a făcut ravagii în țară și a declanșat o criză a refugiaților, Organizația Națiunilor Unite (ONU) afirmând că populația a scăzut cu peste 10 milioane de persoane.

„Niciun sistem de sănătate din lume nu este pregătit pentru un război la scară largă”, a declarat Eric Adrien, care coordonează evacuările medicale din Ucraina în numele Comisiei Europene.

Lucrătorii din domeniul sănătății s-au adaptat la tratarea pacienților într-o zonă de război, medicii efectuând amputații, operând fără electricitate și făcând față presiunilor psihologice generate de amenințarea constantă a atacurilor.

Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) publicat la sfârșitul anului trecut a constatat că sistemul de sănătate din Ucraina, care a fost supus unor reforme guvernamentale în 2017, a demonstrat „o rezistență semnificativă în a răspunde provocărilor aduse de război”.

Reformele au vizat modernizarea aparatului medical ucrainean, extinderea accesului la tratamente, eliminarea corupției generalizate și distanțarea de sistemul din era sovietică.

Cu toate acestea, la trei ani de la începutul războiului, medici, grupuri non-profit, academicieni și oficiali internaționali au declarat pentru Euronews Health că există disparități între regiunile din estul și linia frontului de război și cele din vest, precum și amenințări tot mai mari din partea bolilor infecțioase, a infecțiilor rezistente la antibiotice, a atacurilor continue și a lipsei de lucrători.

„Când călătorești astăzi de la Lviv la Kiev, crezi că țara este destul de obișnuită acum cu acest război, dar acest lucru nu este adevărat pentru regiunile estice”, a declarat Dr. Tankred Stöbe, un medic de medicină de urgență care a fost coordonatorul medical al Medicilor fără Frontiere (MSF) pentru Ucraina din 2022.

Vorbind de la Berlin, el a spus că în viitor situația pare „mai mult sumbră decât plină de speranță”.

Forțele ruse au efectuat peste 1.760 de atacuri asupra spitalelor, clinicilor, ambulanțelor și lucrătorilor medicali începând din 2022, potrivit unei analize a grupului non-profit Physicians for Human Rights (PHR). Numărul raportat de OMS este chiar mai mare.

Este vorba de o medie de 1,6 atacuri pe zi, despre care grupurile pentru drepturile omului spun că ar putea constitui crime de război. Kremlinul susține că nu atacă ținte civile și neagă că ar fi lovit Okhmatdyt vara trecută.

Aceste atacuri persistente – și, potrivit serviciilor secrete britanice, țintite – asupra unităților sanitare și a rețelei de energie au redus capacitatea lucrătorilor medicali de a gestiona pacienții care se confruntă cu orice, de la răni de război și traume până la afecțiuni cronice, cancer și infecții.

De la atacul asupra Okhmatdyt, au avut loc cel puțin 41 de atacuri asupra unităților medicale, potrivit PHR. Două centre au fost distruse numai în luna ianuarie. Alte 22 au fost avariate.

Și săptămâna trecută, la câteva ore după ce diplomați din SUA și Rusia s-au întâlnit în Arabia Saudită pentru a discuta despre o încetare a războiului, un atac a avariat o clinică pentru copii din Odesa, al treilea oraș ca mărime din Ucraina.

„Era una dintre cele mai bune din țară. Și doar într-o singură noapte, nu o mai avem”, a declarat Inna Ivanenko, director executiv al grupului de advocacy Patients of Ukraine, care reprezintă 4,5 milioane de persoane cu boli cronice sau rare.

Daunele au limitat accesul la îngrijiri medicale pentru milioane de ucraineni. Aproape 16% dintre gospodării nu pot beneficia de tratament din cauza instalațiilor distruse sau a personalului indisponibil, potrivit unui studiu recent realizat pe 2.000 de gospodării de către Școala de Economie din Kiev și Universitatea din Oxford, împărtășit în exclusivitate cu Euronews Health.

Acest nivel este chiar mai ridicat pentru persoanele care au suferit daune materiale de la escaladarea războiului în 2022, a constatat sondajul.

Distrugerile sunt mai grave în apropierea liniei frontului estic și a teritoriilor ocupate. Având în vedere frecvența atacurilor asupra centrelor de sănătate din aceste zone, „este chiar periculos să mergi la spital pentru a te trata”, a declarat Ivanenko.

Nu se știu prea multe despre starea centrelor medicale și accesul la asistență medicală în regiunile estice Donețk, Luhansk și Crimeea, pe care Rusia le-a anexat ilegal în 2014. Grupurile de ajutor au o comunicare limitată, dacă ea există, dar spun că se tem că situația este gravă.

Există, de asemenea, un risc „ridicat” în Ucraina pentru violența sexuală bazată pe gen și legată de conflict, precum și risc ridicat de rujeolă, boli respiratorii de iarnă, tuberculoză, HIV și răni provocate de conflict, conform unei analize din august 2024, acest risc fiind uneori „foarte ridicat” în regiunile din prima linie.

Riscurile legate de afecțiuni cronice precum bolile de inimă, cancerul și diabetul, precum și de sănătatea mintală în general sunt „foarte ridicate” la nivel național, potrivit analizei.

Tuberculoza (TB), o infecție bacteriană gravă, dar tratabilă, care afectează plămânii, a fost o problemă de sănătate publică în Ucraina încă din anii 1990, dar rata incidenței a crescut în 2022 și 2023, potrivit Raportului Global privind Tuberculoza 2024.

Ucraina este, de asemenea, considerată una dintre cele 30 de țări din întreaga lume cu o pondere ridicată a tuberculozei multidrog-rezistente, ceea ce o poate face mai greu de tratat.

TB este, de asemenea, o cauză principală de deces în rândul persoanelor cu HIV.

„Tuberculoza, HIV, hepatita, acestea sunt semne ale unui sistem de sănătate care se prăbușește, iar cifrele sunt în creștere”, a declarat Stöbe de la MSF.

„Cred că acesta este un alt semn alarmant în Ucraina că aceste boli se răspândesc și nimeni nu observă și, chiar mai rău, nimănui nu-i pasă.”

Războiul a „perturbat grav” progresele privind HIV, precizează organizația UNAIDS. Deși numărul infecțiilor cu HIV a scăzut, războiul vine adesea la pachet cu comportamente cu risc ridicat, cum ar fi munca sexuală și consumul de droguri, și au existat provocări în colectarea datelor din teritoriile ocupate.

În același timp, un studiu realizat anul trecut în 74 de spitale a arătat că, în timp ce numărul internărilor de urgență a crescut, o serie de alte servicii medicale au fost lăsate deoparte, inclusiv testele de laborator, depistarea cancerului, serviciile farmaceutice, îngrijirea ginecologică, reabilitarea, programele anti-tutun și telemedicina.

Anna Uzlova, director și cofondator al unei organizații caritabile pentru bolnavii de cancer numită Inspiration Family, a declarat că tot mai multe tipuri de cancer sunt depistate în stadii mai avansate, în parte din cauza problemelor legate de diagnosticarea precoce și de screening.

Uzlova, care este o supraviețuitoare a cancerului de sân, a spus că pacienții au nevoie, de asemenea, de mai mult sprijin psihologic.

În general, mulți experți au repetat că războiul și incertitudinea sa au un impact negativ și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care reducerile de fonduri americane sub administrația Trump ar putea afecta serviciile.

„Acum putem vedea că o mulțime de programe din SUA au fost oprite… faptul că nu ne putem [prezice] viitorul nici măcar [în] următoarele trei luni este dificil”, a declarat Uzlova. „Psihologic este foarte dificil.”

Se așteaptă ca povara sănătății mintale să aibă un impact asupra a milioane de persoane care vor avea nevoie de sprijin specializat. Potrivit studiului Kiev-Oxford, peste 30% din gospodării se află sub „stres psihologic sever”.

„Există un număr crescut de diferite tulburări de sănătate mintală și este foarte important pentru că, dacă nu sunt tratate, [pot duce la] depresie, sinucidere și diferite tulburări alimentare în rândul adolescenților”, a declarat Halyna Skipalska, CEO al Fundației ucrainene pentru sănătate publică, un ONG creat de HealthRight International.

„Problemele de sănătate mintală sunt foarte importante acum și în special ca un fel de [problemă] de al treilea an. Deci, [în] primul an, ești mai optimist, [în] al doilea, al treilea an, [există] mai multă oboseală”, a adăugat ea.

Aceste provocări îi urmăresc atunci când părăsesc Ucraina. Adrien de la Comisia Europeană a declarat că mulți dintre pacienții evacuați pentru a fi tratați în alte părți ale Europei – dintre care majoritatea au leziuni traumatice – se confruntă cu stresul posttraumatic.

„Aceasta este o problemă destul de serioasă aici”, a spus Adrien. „Evacuarea medicală este, de asemenea, un proces foarte dificil pentru pacienți.”

Lucrătorii din domeniul sănătății resimt, de asemenea, presiunea din ultimii trei ani. Mulți au fugit din țară, în timp ce alții s-au pensionat, s-au înrolat în armată sau au fost uciși – cu un bilanț de 262 de morți – iar Ucraina se confruntă acum cu un deficit de personal în domeniul sănătății.

Situația arată diferit în întreaga țară. În Kiev și în alte orașe mari, medicii și organizațiile nonprofit spun că, de obicei, există suficienți medici disponibili, în parte pentru că atât de mulți oameni au părăsit Ucraina.

Dar experții spun că specialiștii pot fi greu de găsit, îngreunând accesul la îngrijiri medicale pentru pacienții cu boli cronice și răniții de război deopotrivă.

Există, de asemenea, mai puțini medici aproape de linia frontului și în părțile țării care au fost ocupate de Rusia – inclusiv în regiunile care au fost între timp recucerite de Ucraina.

„Vedeți o mulțime de ajutoare care ajung și pe linia frontului”, a declarat Stöbe de la MSF, enumerând membre protetice, medicamente și alte materiale medicale.

„Ceea ce lipsește este factorul uman”, a spus el, „specialiștii care se deplasează aproape de linia frontului”.

Dr Yevheniia Poliakova este obstetrician și director medical al unui spital din Zaporijia, un oraș de aproximativ 700.000 de locuitori din sud-estul Ucrainei.

Orașul se află la aproximativ 30 de kilometri de zona de război, iar atacurile rusești s-au intensificat în ultimele luni, inclusiv asupra facilităților medicale.

Poliakova a spus că medicii pleacă adesea când regiunea este puternic bombardată și apoi se întorc o lună sau două mai târziu. Dar ea rămâne pe loc.

„Mă voi gândi să plec într-un singur caz: dacă Zaporijia va fi ocupată”, a spus ea. „Îmi place slujba mea. Îmi place orașul meu… Nu-mi voi părăsi casa”.

Infirmierele sunt o provocare mai mare. Ucraina se confrunta cu o lipsă de asistente medicale chiar înainte de începerea războiului. Acum, acestea sunt și mai rare, cu aproximativ jumătate din numărul de asistente medicale la 10.000 de locuitori decât în Uniunea Europeană.

Multe asistente medicale își pot găsi de lucru în alte țări, a spus Poliakova, în timp ce medicilor le este mai greu să obțină certificarea licențelor medicale în afara Ucrainei.

Este posibil ca deficitul de lucrători în domeniul sănătății să se reverbereze în anii următori. În prezent, mai mult de jumătate dintre medicii de îngrijire primară din Ucraina au peste 50 de ani, iar mulți au depășit vârsta de pensionare.

Nu este clar dacă există suficienți tineri pentru a-i înlocui, având în vedere că cererile de înscriere la facultățile de medicină ucrainene au scăzut cu 21% între 2019 și 2023.

Epuizarea este o altă preocupare, deoarece lucrătorii din domeniul sănătății nu sunt imuni la stresul psihologic continuu al războiului.

„Vrem să fim calmi, curajoși”, a spus Lysytsia din unitatea de chirurgie de la Okhmatdyt. „Dar în adâncul sufletului nostru, tuturor ne este frică.”

Deocamdată, sistemul de sănătate din Ucraina este încă în picioare, în mare parte datorită finanțării și sprijinului internațional care a sosit în ultimii trei ani. Ucrainenii speră că acestea vor fi suficiente pentru a trece peste următorul capitol al războiului.

„Desigur, există o mulțime de probleme”, a declarat Ivanenko de la Patients of Ukraine. „Dar sistemul de sănătate a supraviețuit. Aceasta înseamnă că construcția sa este suficient de puternică.”