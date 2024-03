Muzeul Abandonului, primul muzeu din România nominalizat la evenimentul londonez The Museums and Heritage Awards

Muzeul Abandonului – muzeu independent, digital și participativ – se numără printre cinci cele mai bune proiecte muzeale din lume la categoria BEST USE OF DIGITAL, în cadrul Museums and Heritage Awards 2024, transmite publicația ZilesiNopti.ro.

Aflat la cea de-a 22-a ediție, The Museums + Heritage Awards reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din industria muzeală și patrimonială din lume, recunoscând excelența și inovația în domeniu.

Muzeul Abandonului s-a născut în anul 2021, fiind primul proiect muzeal din România aflat la intersecția dintre social și cultural, care și-a propus să sondeze o imensă traumă colectivă ce nu a fost niciodată cu adevărat recunoscută și diseminată public. Este vorba despre sutele de mii de copii care au fost abandonați în anii comunismului, dar și în istoria recentă a țării noastre.

Muzeul primește această nominalizare chiar în perioada în care Consiliul Europei solicită ferm tuturor statelor membre să realizeze un bilanț al situației violențelor comise în instituții și să se recunoască suferința victimelor.

“Când am inițiat acest proiect, ne-am dorit ca el să aducă o schimbare de percepție, să devină un mediator social între comunitatea niciodată văzută a celor care au suferit efectele și stigmatul abandonului și societate. Schimbarea poate veni doar de la noua generație, pentru ei am gândit acest format digital și imersiv, iar acum această alegere a unui muzeu digital ne aduce o nominalizare care ne pune în lumina reflectoarelor la nivel internațional.” – Oana Drăgulinescu – fondator Muzeul Abandonului , citată de ZilesiNopti.ro

