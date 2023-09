Municipalitatea din Oradea construiește un al doilea columbar pentru urnele morţilor incineraţi datorită cererilor tot mai mari

Administraţia Domeniului Public din Oradea are în plan să construiască în Cimitirul Municipal un al doilea columbar pentru urnele morţilor incineraţi, anunță Bihoreanul.

Anunţul a fost făcut marţi, de directorul ADP, Liviu Andrica. Acesta a precizat că ideea amenajării unui columbar i-a venit de la administratorii cimitirului din Debreţin. „La ei am văzut prima dată şi ne-am gândit să implementăm şi noi. Primul a fost făcut pe locul fostului gard vechi al cimitirului neolog evreiesc, unde în prezent sunt 450 de locuri. Înainte de a-l face, am avut des cereri pentru locuri de păstrat urne, în timp ce suprafaţa pentru morminte se reduce de la un an la altul”, a explicat Andrica.

Numărul mare de cereri i-a determinat pe reprezentanții ADP să se gândească la un al doilea columbar.

Construcţia este din cărămidă şi deţine nişe (locuri) pentru păstrarea urnelor, care pot fi inscripţionate cu numele răposaţilor. Valoarea totală a investiţiei a fost de 447.000 lei.