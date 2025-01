Mult așteptata actualizare majoră One UI 7.0 pentru dispozitivele Galaxy, lansată de Samsung împreună cu seria S25 / Când va ajunge pe modelele mai vechi

Așteptarea pentru utilizatorii Samsung a luat sfârșit în sfârșit. Gigantul sud-coreean a lansat oficial mult așteptata actualizare majoră, One UI 7.0, pentru dispozitivele Galaxy, odată cu dezvăluirea de miercuri a noilor flagship-uri S25, relatează PhoneArena și Sammy Fans.

Așteptarea a fost mai lungă decât de obicei, în comparație cu precedenta actualizare importantă.

Pentru început, One UI 7.0 se bazează pe Android 15, ceea ce înseamnă că, veți vedea unele dintre cele mai recente caracteristici Android venind pe modelul dvs. Galaxy.

Aceste modificări sunt atât grafice, cât și funcționale. Ecranul de pornire are noi pictograme pentru aplicații, iar Samsung a reproiectat toate logo-urile și culorile aplicațiilor de sistem pentru noul ecran de pornire.

One UI 7.0 schimbă modul în care accesați setările rapide, în mod implicit, panoul rapid va fi disponibil în dreapta și notificările în stânga.

Compania a separat aceste experiențe în două moduri diferite. Panoul rapid a primit o revizuire completă. Acesta are butoane de setări rapide mai mari, puteți rearanja orice panou sau puteți reveni la setările rapide unificate.

Pe de altă parte, panoul de notificări utilizează performanța sistemului pentru a prioritiza notificările. Între timp, notificările live vă ajută să rămâneți la curent cu aplicațiile active, cum ar fi alarmele sau temporizatoarele.

Interfața cu utilizatorul, în special cardurile de meniu au o rază mai mare la colțuri. Această schimbare subtilă arată diferit față de One UI 6.0 și îmbunătățește vizibilitatea pentru grupul de setări.

Animațiile fluide și receptivitatea la atingere sunt esențiale pentru experiența de utilizare One UI 7.0. De la deschiderea și închiderea aplicației, la trimiterea acesteia în fundal, glisoare, butoane și orice interacțiune cu interfața de utilizator, veți observa tranzițiile fluide de acolo.

Modificările UI trec și prin widget-uri. Samsung a reinventat designul widget-urilor cu o mulțime de layout-uri noi pentru fiecare aplicație de sistem.

Cea mai evidențiată caracteristică din One UI 7.0 ar fi Now Bar, o extensie a notificărilor live, care apare pe ecranul de blocare și actualizează informațiile live despre anumite aplicații imediat ce trezești dispozitivul.

Noua versiune One UI are instrumente de scriere AI, acestea pot îmbunătăți tonul scrisului, pot genera conținut nou și pot verifica conținutul textului existent. În plus, are o nouă transcriere a înregistrării apelurilor pentru a extrage textul dintr-o sesiune de apeluri înregistrată.

Lista celor mai importante noutăți:

Now Bar pe ecranul de blocare: Oferă acces rapid la activități precum Interpret, Muzică, Înregistrare și Cronometru.

Oferă acces rapid la activități precum Interpret, Muzică, Înregistrare și Cronometru. Instrumente de scriere AI: Asistență de scriere îmbunătățită pentru e-mailuri, postări pe social media și multe altele.

Asistență de scriere îmbunătățită pentru e-mailuri, postări pe social media și multe altele. Funcții avansate ale aparatului foto: Setări și moduri noi pentru îmbunătățirea fotografiei și videografiei.

Setări și moduri noi pentru îmbunătățirea fotografiei și videografiei. Îmbunătățiri ale securității: Introducerea tabloului de bord Knox Matrix pentru o mai bună securitate și confidențialitate a dispozitivelor.

Disponibilitate

Samsung va livra One UI 7.0 mai întâi cu seria S25 și va fi disponibil pentru seria Galaxy S24 prin actualizarea software over-the-air (OTA) și se va extinde treptat pentru alte dispozitive în primul trimestru al anului 2025, adică până în luna martie.

Dispozitivele Samsung Galaxy eligibile pentru actualizarea One UI 7 includ:

Seria Galaxy S: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22 și Galaxy S21 (inclusiv dispozitivele FE).

Seria Galaxy Z: Galaxy Z Fold 6, Flip 6, Fold 5, Flip 5, Fold 4, Flip 4, Fold 3, Flip 3.

Seria Galaxy A: Galaxy A73, A55, A54, A53, A35, A34, A33, A25, A24, A23, A15, A14, A05, A05s.

Seria Galaxy M: Galaxy M55, M54, M53, M35, M34, M33, M15.

Seria Galaxy F: Galaxy F55, F54, F34, F15.

Seria Galaxy Tab: Galaxy Tab S9, S9+, Ultra, FE, FE+, Tab S8, S8+, Ultra, Tab A9, A9+, Tab S6 Lite (2024).

Cunoscută pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului cu fiecare actualizare, Samsung One UI a devenit un semn distinctiv al inovației și al designului centrat pe utilizator în industria smartphone-urilor.