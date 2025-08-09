„Morții vii”: Iranul mută în ascunzători oamenii de știință din domeniul nuclear care sunt în viață, potrivit unui raport / Israelul a ucis peste 30 de cercetători iranieni, în iunie

Iranul și-a mutat în locuri sigure oamenii de știință din domeniul nuclear rămași în viață, după asasinarea a peste 30 de cercetători de către Israel în cadrul operațiunii „Rising Lion”, a raportat sâmbătă publicația britanică The Telegraph, citată de ynetnews.com.

Potrivit cotidianului britanic, majoritatea oamenilor de știință supraviețuitori nu mai locuiesc acasă și nu mai predau la universități. În schimb, ei și familiile lor au fost mutați în case sigure din Teheran sau în vile din orașele de coastă din nord. „Cei care predau la universități sunt înlocuiți cu persoane care nu au nicio legătură cu programul nuclear”, a declarat un înalt oficial iranian pentru publicație.

The Telegraph a declarat că a văzut numele a peste 15 dintre acești oameni de știință pe o listă de aproximativ 100 de persoane aflată în posesia Israelului. Se pare că Israelul consideră că aceștia trebuie să decidă acum dacă vor continua să lucreze – și să riște să devină ținte – sau să-și schimbe complet cariera.

Raportul a menționat îngrijorarea crescută din Iran după execuția lui Roozbeh Vadi, un om de știință acuzat că a transmis informații Israelului în timpul războiului de 12 zile din iunie. Vadi a fost spânzurat miercuri, după ce a fost acuzat că a facilitat asasinarea unor colegi.

Experții israelieni au declarat pentru ziar că o nouă generație de oameni de știință iranieni a preluat deja rolurile celor uciși, descriindu-i ca „morți vii”. Ronen Solomon, analist israelian în domeniul informațiilor și apărării, a afirmat că persoanele rămase în viață sunt implicate în adaptarea rachetelor Shahab-3 pentru focoase nucleare, ceea ce le face „ținte strategice la fel de importante pentru Israel”.

The Telegraph a raportat că atacurile israeliene din iunie au lovit și Universitatea Shahid Beheshti și Universitatea Imam Hossein din Teheran, ambele legate de programele militare și nucleare ale Iranului. Israelul crede că unii dintre oamenii de știință supraviețuitori lucrează acum la Organizația pentru Inovare și Cercetare Defensivă (SPND), la proiecte care implică explozibili, fizica neutronilor și proiectarea focoaselor.

Danny Citrinowicz, fost șef al biroului strategic iranian din cadrul Serviciului de Informații Militare al Israelului, a declarat pentru ziar: „Orice om de știință care se ocupă de problema nucleară va fi eliminat sau va fi amenințat cu eliminarea”.

În războiul din iunie, SUA au lovit instalațiile nucleare iraniene cu bombe anti-buncăre, determinând Iranul să riposteze cu rachete asupra Israelului. De atunci, Teheranul și-a revizuit sistemul de protecție a oamenilor de știință, trecând de la o singură unitate a Gărzii Revoluționare la mai multe agenții de securitate. „Toți au fost întrebați dacă mai au încredere în gărzile lor de corp – unii au răspuns că nu și li s-au pus la dispoziție altele noi”, a declarat oficialul iranian.

Asasinatele au alimentat apelurile interne de abandonare a poziției oficiale a Iranului împotriva armelor nucleare. Seyed Alireza Sadighi Saber, al cărui frate Mohammad Reza Sadighi Saber a fost ucis împreună cu familia sa în atacurile israeliene, a îndemnat Teheranul să se retragă din Tratatul de neproliferare nucleară. „Dacă Iranul ar fi avut voința de a construi arme nucleare, ar fi realizat acest lucru cu siguranță în doi ani”, a spus el.

Atacurile din 13 iunie ar fi distrus zeci de ani de expertiză, ucigând oameni de știință și cercetători în fizică nucleară și radiofarmaceutice, printre care Amir Hossein Faghi, o figură importantă în cercetarea tratamentului cancerului folosind tehnologia nucleară. Iranul neagă că urmărește să obțină arme nucleare, insistând că programul său are scopuri civile. Israelul, însă, a semnalat că va continua să vizeze orice persoane legate de program.