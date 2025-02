Moment decisiv înainte de alegeri: anchetarea lui Călin Georgescu

Parchetul General i-a adus, miercuri, la cunoștință calitatea de suspect lui Călin Georgescu, oprit în trafic de polițiști și dus cu cârje cu tot la Parchetul General într-un dosar cu acuzații grele. Dosarul are legătură în principal cu presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și cu declarațiile fasciste ale lui Georgescu, cu glorificarea criminalilor de război și cu alte derapaje sancționate de legislația românească. Redăm mai jos acuzațiile oficiale:

instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată

comunicarea de informații false

fals în declarații în formă continuată (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațile de avere)

iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup

promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe

iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

În paralel, procurorii au percheziționat la primele ore ale dimineții locuințele mercenarului Horațiu Potra, unul dintre oamenii care se ocupă de protecția lui Georgescu. Anchetatorii au descoperit un arsenal impresionant de arme de asalt și muniție de război ținute în camere secrete precum și sume semnificative de bani, peste 1, 5 milioane de dolari ascunși în pardoseală.

Georgescu și susținătorii săi susțin că acțiunea parchetului urmărește să-i blocheze candidatura, pe care ar fi intenționat să o depună chiar astăzi. Liderul AUR, George Simion și lidera POT, Ana Maria Gavilă, s-au deplasat la sediul Parchetului General în semn de susținere față de Georgescu, au acuzat instituțiile statului de abuzuri și au îndemnat la proteste de stradă.

Și administrația Trump a reacționat prin intermediul lui Elon Musk. Omul lui Trump a postat la puțin timp după ridicarea lui Georgescu din stradă un mesaj în care a condamnat acțiunea procurorilor: ”They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up.”

Musk a revenit apoi repostând un text ironic la adresa europenilor care vorbea despre presupusa arestare a lui Georgescu, dar și o postare a influencerului Mario Nawfal care citează din George Simion: “We are in front of the Prosecutor’s Office. Many have already gathered here to support Călin Georgescu. We raised 300,000 signatures for him, and we were supposed to meet at 2:00 PM Bucharest time. He was in traffic, and they took him out of his car and brought him here.”

Cu trei postări în doar câteva ore, intenția lui Elon Musk este destul de clară: inflamarea opiniei publice din România, demonizarea anchetei, victimizarea lui Călin Georgescu. Același lucru l-a făcut Elon Musk în Germania cu partidul de extremă dreaptă AFD și, în parte, i-a ieșit, obținând un scor istoric.

Este un moment decisiv înainte de alegeri și extrem de delicat pentru statul român. Pe de-o parte, evenimentele de azi indică o probabilitate foarte mare de blocare a candidaturii lui Călin Georgescu sau de respingere a acesteia de către Biroul Electoral Central. Pe de altă parte, există un risc major de escaladare a protestelor de stradă și de martirizare a lui Călin Georgescu. Următoarele ore și zile vor fi critice pentru statul român.

Până la această oră, nu știm dacă procurorii vor dispune reținerea lui Georgescu pentru 24 de ore și dacă vor merge la instanță cu cerere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Dacă se va ajunge aici, cel mai important subiect de urmărit este de acum reacția opiniei publice în general și a susținătorilor lui Georgescu în particular.

Deja tensiunile s-au amplificat după instigările la proteste ale liderilor AUR și POT, la care se adaugă prezența Cristelei Georgescu la sediul Parchetului General, unde s-a deplasat pentru a-și susține soțul și pentru a denunța ceea ce ea a numit ”demoncrația”. Miercuri după amiaza nu s-au strâns foarte mulți susținători în fața Parchetului, câteva sute, dar atmosfera era extrem de încordată. Totuși, peste numai câteva zile, sâmbătă, este anunțat un mare protest organizat de AUR. Simion a anunțat un milion de participanți în toată țara.

Georgescu și-a îndemnat încă de dimineață susținătorii, înainte de a fi dus la Parchet, să participe la protestul de sâmbătă. Acesta va fi un moment important. Vom vedea peste câteva zile ce impact au avut dezvăluirile procurorilor asupra susținătorilor lui Georgescu, dacă i-a demobilizat sau, dimpotriva, i-a înfuriat și mai rău. Este un moment de răscruce în dinamica alegerilor prezidențiale care vor programate pentru luna Mai.

De acum totul se complică teribil. Este de așteptat ca tensiunea în societate să crească progresiv pe măsură ce ne apropiem de data limită a depunerii candidaturilor: 15 martie.

Pe de altă parte, nu putem ignora faptul că administrația Trump merge de acum pe mâna rușilor și susține un candidat dovedit ca având multiple legături cu Rusia, atât direct, cât și indirect, prin oamenii din imediata sa proximitate. Pe lângă conivența cu rușii, administrația Trump pare complet indiferentă la acuzațiile de fascism aduse lui Georgescu, de sensibilitățile majore manifestate de comunitatea evreiască față de un candidat care glorifică criminali de război și antisemți notorii și față de bunul simț elementar, în ultimă instanță.

Așa cum scriam în urmă cu o săptămână, Statele Unite sub Trump nu mai sunt un aliat al României. Financial Times a făcut, marți, o evaluare care, atunci când am pus-o pe hârtie în urmă cu o săptămână, mi s-a părut exagerată și asupra căreia am revenit: Statele Unite sub Trump sunt de azi un inamic al lumii occidentale. Acesta este purul adevăr.

