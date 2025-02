Modificarea directivei europene ce vizează practicile comerciale neloiale s-ar putea face pe modelul României

Directiva 633 privind practicile comerciale neloiale va fi modificată în maximum două luni la nivelul Comisiei Europene pe modelul României, respectiv acelaşi adaos comercial practicat pe toate produsele agroalimentare indiferent de provenienţă, interzicerea refacturării în magazinele de retail şi limitarea la raft, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, transmite Agerpres.

„Ştiţi că am avut un proiect de lege. Pe de o parte, plafonarea adaosului comercial la toate categoriile de produse agroalimentare în România. Doi, am avut modificare legislativă în aceeaşi ordonanţă, prin care se face limitarea la raft, astfel încât să nu mai existe decât maximum patru feţe pe producător la raft, să nu mai vedem produse care sunt doar ambalate, tranşate în România şi să deţină peste 70% din raftul din retail. Sigur, toate aceste modificări sunt în discuţii cu partenerii pe care i-am integrat în Comitetul de monitorizare – MADR, Consiliul Concurenţei, magazinele de retail, ANAF – dar, mai mult de atât, sunt sigur că în următorul Consiliu de Miniştri modificarea Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale va cuprinde toate aceste lucruri, pentru că România este singurul stat din UE care a luat aceste măsuri şi se pare că modificarea Directivei 633 se face pe modelul României, astfel încât să fie acelaşi adaos comercial practicat, să nu mai existe practică comercială neloială pe aceeaşi categorie de produs. Că se procesează în ţara în care se comercializează, că acele produse vin din import trebuie să aibă acelaşi adaos comercial. Doi, am avut discuţii cu comisarul şi am propus ca în magazinele de retail din România, prin Directiva 633, să fie interzisă refacturarea, astfel încât să eliminăm acel mit prin care se spune că producătorii vând sub preţul de achiziţie. Nu. În momentul de faţă, vânzarea nu se face sub preţul de achiziţie. Dar, ulterior, sunt anumite contracte prin care se face refacturare. Vorbim aici de eliminarea acelor practici de risturnă şi remiză. Rabatul l-am eliminat”, a afirmat Barbu.

Acesta a subliniat că, în continuare, pledează şi în Consiliul de Miniştri pentru modificarea acestor trei aspecte: partea de feţe la raft, interzicerea refacturării şi adaosul comercial pe toate produsele agroalimentare, că vin din import, că vin din ţara în care sunt produse.

„Sunt sigur că se va modifica această directivă. Mai mult de atât, pe ordonanţele pe care noi le-am dat pe plafonarea adaosului comercial, încadrându-le corect juridic în Directiva 633, România nu a avut infringement din partea UE. De aceea, putem face mult mai mult legislativ, mult mai multe modificări legislative, astfel încât să eliminăm total aceste practici comerciale neloiale în România. Eu zic că în maximum două luni de zile Directiva 633 va fi modificată la nivelul Comisiei Europene”, a susţinut şeful de la Agricultură.

Întrebat dacă la acest moment România s-ar putea susţine doar cu produse realizate în ţară sau are nevoie de importuri, Florin Barbu a răspuns: „Trebuie să discutăm de ce produs e vorba. Dacă vorbim de citrice, România nu poate produce citrice. Dacă vorbim de produse agroalimentare, alimentele de bază – vorbim de făină, porumb, lactate, carne de pui şi alte produse – România are independenţă”.

„Suntem într-o dezvoltare şi avem un deficit pe carnea de porc. Prin fermele pe care le-am integrat către fermieri, de anul acesta producem încă 1,5 milioane de purcei. Bineînţeles, aceşti purcei vor merge în fermele de gras din România. Vom produce undeva la 5 milioane de porci începând de anul acesta şi anul următor. Concomitent, MADR are două programe importante, atât pe fermele de reproducţie, dar şi creştere porc, pentru a ajunge la gradul de autosuficienţă în următorii 3 ani, de 8,7 milioane de porci”, a dat asigurări ministrul.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a participat, luni, la conferinţa de presă organizată de Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, cu ocazia împlinirii a 5 ani de activitate.