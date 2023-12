Miruna Pascu, mama tânărului care a produs accidentul din 2 Mai, scapă de arestul la domiciliu. Ea este cercetată sub control judiciar / Decizia este definitivă

Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, din luna august, în urma căruia doi tineri au murit, a fost plasată sub control judiciar, conform deciziei Curții de Apel Bucureşti. Decizia magistraţilor este definitivă.

Inițial, Miruna Pascu a fost cercetată în stare de arest preventiv, iar în urmă cu o lună a fost plasată în arest la domiciliu.

Conform procurorilor DIICOT, din cercetări a rezultat faptul că, în mod conştient şi deliberat inculpata Miruna Pascu „a exercitat presiuni de natură să constrângă moral o persoană, pentru a o determina să nu dea declaraţii de martor sau să facă declaraţii mincinoase, într-o cauză instrumentată de către DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa privind săvârşirea infracţiunii de deţinere, fără drept, de droguri de risc, în vederea consumului propriu”.

Potrivit minutei instanței, „în temeiul art. 215 alin. (1) si (2) din Codul de procedurã penalã, pe timpul cât se aflã sub control judiciar, inculpata Pascu Miruna trebuie sã respecte urmatoarele obligatii:

a) sã se prezinte la judecätorul de camerã preliminarã sau la instanta de judecatã ori de câte ori este chemată;

b) sã informeze de indatã judectorul de camerã preliminara sau instanta de judecatã cu privire la schimbarea locuintei;

c) sã se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, respectiv sectia de politie in raza cãreia domiciliaza, conform programului de supraveghere intoemit de organul de politie sau ori de câte ori este chemată;

d) sã nu pãraseascã limita teritorialã a României decât cu incuviinfarea prealabilã a

judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata;

e) sã nu comunice direct sau indirect cu persoana vătămatã Lazarescu Rebecca loana si cu martorii Lazarescu Aura Simona, Rares Mihai Ion, Culea Anton Adrian, Vlädescu Pavel, Pantazi lon, Marei Ahmed, Bitica Andrei Catälin, Damian Claudia Teodora si Ene Mario Dorel, cu datele de stare civilã din dosarul de urmärire penalã.

In temeiul art. 215 alin. (4) din Codul de procedurã penalã desemneazã organul de politie in raza căruia locuieste in fapt inculpata, in vederea supravegherii respectarii de catre aceasta a obligatiilor care fi revin pe durata controlului judiciar.

in temeiul art. 215 alin. (3) si (7) din Codul de procedura penalã, atrage atentia inculpatei Pascu Miruna cã, in caz de incälcare cu rea-credinã a obligatiilor mentionate, mãsura controlului judiciar se poate inlocui cu mãsura arestului la domiciliu sau cu mãsura arestarii preventive.”

Miruna Pascu nu are interdicție de a lua legătura cu fiul său, Vlad Pascu.

Miruna Pascu a fost trimisă în judecată de DIICOT.