Ministrul israelian de externe ironizează Spania: „Pedro Sánchez, Hamas vă mulțumește pentru serviciile oferite” / A postat un clip cu doi dansatori în pași de flamenco intercalați cu pașii atacului din 7 octombrie  / Spania ar urma să recunoască azi oficial statul Palestina

„Pedro Sánchez, Hamas vă mulțumește pentru serviciile dumneavoastră”. Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a postat un videoclip pe X cu doi dansatori care dansează în pași de flamenco, intercalate cu pașii dramatici ai atacului din 7 octombrie. Subtitlu: «Gracias, España», relatează Corriere della Sera, citată de Rador Radio România.

Un atac clar la decizia Spaniei de a recunoaște statul Palestina, care va fi ratificată pe 28 mai (cum vor face și Irlanda și Norvegia, destinatare ale unor videoclipuri similare, postate în ultimele zile).

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 26, 2024