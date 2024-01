Ministrul de externe al Turciei face miercuri o vizită la Bucureşti

Ambasadorul Republicii Turcia, Ozgur Kivanc Altan, a anunţat, luni, că ministrul de externe turc va sosi, miercuri, într-o vizită la Bucureşti, transmite Agerpres.

„Această săptămână este una foarte importantă, pentru că, după o pauză destul de lungă, vom avea vizita ministrului de Externe al Turciei în România. Vor fi discuţii importante cu ministrul de Externe al României. De asemenea, va avea o întâlnire cu premierul şi cu preşedintele Senatului”, a informat Ozgur Kivanc Altan.

Diplomatul turc a vorbit în deschiderea „Forumului Mass-Media Turkiye-România”, unde şi-a exprimat, totodată, speranţa că premierul Marcel Ciolacu va vizita anul acesta Turcia, prilej cu care va putea fi realizat „un pas înainte” în ceea ce priveşte parteneriatul strategic dintre cele două ţări.

Ozgur Kivanc Altan a arătat că relaţiile dintre ţara sa şi România sunt „foarte ample”, incluzând o importantă componentă euro-atlantică.

„Relaţiile dintre România şi Turcia sunt, într-adevăr, foarte ample. Ştiţi foarte bine că această relaţie vine de undeva din trecut. După ce România şi-a declarat independenţa, relaţiile cu Turcia au avansat întotdeauna într-un sens pozitiv. De fapt, anul acesta sărbătorim al 90-lea an al Antantei balcanice. Este o relaţie de aliaţi, de vecini, care continuă pe acest drum. (…) Avem relaţii puternice. Pe de-o parte, ambele ţări sunt membre NATO, unde au numeroase colaborări, relaţiile strategice au avansat cum nu au mai fost înainte, desfăşurăm colaborări împreună cu forţele aeriene, protejând spaţiul aerian al României. În ceea ce priveşte securitatea la Marea Neagră, există o ameninţare destul de serioasă pe care încercăm să o ţinem sub control. Am hotărât să facem o operaţiune în colaborare cu România şi Bulgaria”, a spus diplomatul turc.

Ozgur Kivanc Altan a pledat pentru o mai bună colaborare între mass-media din Turcia şi România, „crearea unui dialog” între acestea fiind, potrivit acestuia, reciproc benefică.

„Forumul Mass-Media Turkiye-România”, eveniment organizat de Institutul Yunus Emre, la care au luat au luat parte membri ai organizatorilor, reprezentanţi ai unor instituţii media din Turcia şi România şi ai Institutului Brătianu al Academiei Române, s-a desfăşurat luni la Grand Hotel Bucharest.

Pornind de la realitatea legăturilor sociale, culturale, economice, politice şi militare dintre cele două ţări, participanţii la întâlnire au analizat posibilitatea ca organizaţiile mass-media şi profesioniştii din domeniu să joace un rol mai activ în îmbunătăţirea relaţiilor dintre cele două ţări, ca şi în soluţionarea eventualelor crize.

Au fost explorate căile de a promova conţinuturi care pot contribui la o colaborarea dintre Turcia şi România, dintre cele două popoare. În acest sens, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turcia, deputatul Nicolae Georgescu, a pledat pentru găsirea unor căi de promovare de către media turceşti a turismului românesc, iar secretarul general al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Mădălina Corina Diaconu, a făcut un apel la o colaborare extinsă, punctuală, între gazetarii din cele două ţări.

Totodată, a fost evidenţiată necesitatea unui mecanism de schimb de informaţii între profesionişti din mass-media române şi turce pentru o informare corectă a publicului, analizându-se oportunitatea asigurării unei cooperări durabile între aceştia, după această întâlnire.