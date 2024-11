Ministrul Culturii: Biblioteca Batthyaneum va beneficia de o restaurare de 16 milioane de euro / „Avem certificări că nu există astfel de litigii pe retrocedarea Bibliotecii”

Biblioteca Batthyaneum, unde se află cea mai valoroasă colecţie de manuscrise medievale occidentale de pe teritoriul României, inclusiv Codex Aureus, va fi restaurată printr-o investiţie de 16 milioane de euro, a anunţat, sâmbătă, la Alba Iulia, ministrul Culturii, Raluca Turcan, conform Agerpres.

„Acum două zile a fost încheiat un acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), prin care am obţinut finanţare pentru restaurarea Bibliotecii Batthyaneum. Investiţia este de 16 milioane de euro. (…). În momentul în care am început contractul de negociere cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, am cerut Institutului Naţional al Patrimoniului să intrăm cu faza de proiectare, astfel încât atunci când îţi vine finanţarea să poţi să începi lucrările. (…). Am semnat deja acordul de finanţare pentru proiectarea refacerii acestei biblioteci. În momentul în care se termină proiectarea, putem începe lucările de execuţie”, a declarat sâmbătă, la Biblioteca Batthyaneum, ministrul Culturii.

Raluca Turcan a menţionat că o condiţie obligatorie din contractul de împrumut cu BDCE-ul este ca Biblioteca să fie în proprietatea statului român.

Ea a precizat că a urmărit toate demersurile legale între Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia şi statul român şi că, în momentul de faţă, a primit certificări că nu există litigii pe rol.

„Sper să nu existe litigii internaţionale. Noi avem certificări că nu există astfel de litigii pe retrocedarea Bibliotecii. Dacă statul român rămâne proprietar, eu cred că într-un an se poate începe (restaurarea – n.r.)”, a declarat Turcan.

Biblioteca Batthyaneum, care funcţionează din secolul al XVIII-lea în fosta biserică trinitariană din Alba Iulia, nu a putut fi restaurată până acum, ea făcând obiectul unui litigiu în justiţie.

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a respins, în 2015, cererea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia de retrocedare a imobilului Bibliotecii Batthyaneum, pe motiv că aceasta nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra clădirii la data preluării ei de către statul român.

Decizia a fost atacată la instanţa de contencios administrativ. În 2018, Curtea de Apel Alba Iulia a respins solicitarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia de anulare a deciziei prin care Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobiliare care au aparţinut cultelor religioase din România a respins cererea acesteia de retrocedare a imobilului Bibliotecii Batthyaneum.

În 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv cererea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia de retrocedare a imobilului Bibliotecii Batthyaneum, precum şi a unor bunuri mobile, printre care şi Codex Aureus, aflat de anul trecut pe Lista UNESCO.

Donate Provinciei Transilvania de episcopul Batthyany Ignac, în 1798, împreună cu clădirea şi terenul aferente, Biblioteca şi Institutul astronomic Batthyaneum au fost gândite de donator ca structuri cu un caracter public. După Marea Unire din 1918, Institutul astronomic şi Biblioteca au rămas, până la naţionalizarea din 1949, în administrarea Episcopiei Romano-Catolice de Alba Iulia, fiind scutite de impozite şi de alte obligaţii financiare de către statul român. Din 1961, Batthyaneum a devenit filială a Bibliotecii Centrale de Stat, actuala Bibliotecă Naţională a României.

Biblioteca Batthyaneum deţine cea mai mare colecţie de manuscrise medievale occidentale de pe teritoriul României, inclusiv cel mai vechi manuscris de acest gen, Codex Aureus, realizat între 805 şi 810, cunoscut şi sub numele de Evangheliarul de la Lorch. Batthyaneum deţine şi cea mai mare colecţie de incunabule, cărţi editate în a doua jumătate a secolului al XV-lea în Europa, în faza de început a tiparului.

