G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Apărării l-a numit la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard…

CSA Steaua Bucuresti are mai multe secții sportive.
CSA Steaua Bucuresti / Sursa foto: captură YouTube

Ministrul Apărării l-a numit la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof / Ionuț Moșteanu: Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate

Sportz2 Oct 0 comentarii

Ionuț Moșteanu anunță că l-a împuternicit joi, 2 octombrie, la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof – un ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, veteran în misiuni internaționale în Irak și Afganistan, dar și cu experiență de management în administrarea stadionului Steaua.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt: reorganizare, reformă, rezultate.

“Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu și al echipei ministerului pentru a moderniza clubul și pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele și secțiile sportive și vom profesionaliza modul în care CSA funcționează.

Avem două obiective clare:

  1. Scoaterea clubului din stagnare și modernizarea managementului.
  2. Transformarea secției de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea și să atragă investitori.

Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism”, spune Ionuț Moșteanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.