Ministrul Apărării l-a numit la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof / Ionuț Moșteanu: Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate

Ionuț Moșteanu anunță că l-a împuternicit joi, 2 octombrie, la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof – un ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, veteran în misiuni internaționale în Irak și Afganistan, dar și cu experiență de management în administrarea stadionului Steaua.

Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt: reorganizare, reformă, rezultate.

“Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu și al echipei ministerului pentru a moderniza clubul și pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele și secțiile sportive și vom profesionaliza modul în care CSA funcționează.

Avem două obiective clare:

Scoaterea clubului din stagnare și modernizarea managementului. Transformarea secției de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea și să atragă investitori.

Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism”, spune Ionuț Moșteanu.