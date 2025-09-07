Ministrul apărării, după atacul aerian rusesc împotriva Ucrainei: Rachete şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi / Acesta este adevăratul chip al regimului

Rachetele şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, duminică, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian împotriva Ucrainei, acesta subliniind că România condamnă „cu toată fermitatea” astfel de „atacuri criminale” care arată „adevăratul chip al regimului Putin”, transmite Agerpres.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone şi rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ţinte – clădirea Guvernului de la Kiev şi zone rezidenţiale. Rachete şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi”, a scris Moşteanu pe Facebook.

Potrivit ministrului, Rusia vrea să distrugă Ucraina şi să intimideze Europa.

„Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenţie de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina şi să intimideze Europa. România condamnă cu toată fermitatea aceste atacuri criminale”, a adăugat Ionuţ Moşteanu.

Rusia a lansat sâmbătă noaptea lovituri aeriene asupra mai multor oraşe din Ucraina; unul din atacuri a produs distrugeri mari unor clădiri din Kiev, ucigând trei oameni, printre care un copil de numai un an. Presa locală a preluat informaţii ale forţelor armate ucrainene care au raportat un val de sute de drone şi rachete de croazieră ruseşti.