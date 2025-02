Ministrul agriculturii, despre boicot: Dacă vorbim de politică, eu îi rog pe toţi să dea jos labele de pe fermierii şi procesatorii români

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le transmite celor care fac politică în momentul da faţă să dea jos labele de pe fermierii şi procesatorii români şi îi invită în Comitetul de monitorizare a preţurilor, constituit la ministerul de resort, pentru anumite discuţii privind practicile comerciale neloiale, transmite Agerpres.

„Eu am transmis public ce am avut de transmis şi încă o dată rog pe toată lumea – şi pe cei care fac politică în momentul faţă – să lase fermierii, să lase procesatorii în pace, să nu creeze dificultăţi financiare producătorilor români şi, în continuare, dacă au anumite discuţii privind practicile comerciale neloiale privind partea de comerţ – unde partea de comerţ este integrată la Ministerul Economiei, dar asta este întotdeauna, chiar dacă n-am atribuţii în comerţ am intervenit prompt pentru fermierii şi procesatorii români – să vină să stea la masa discuţiei cu noi, la Comitetul de monitorizare pe care îl avem constituit la nivelul Ministerului Agriculturii. Dacă vorbim de politică, eu îi rog pe toţi să dea jos labele de pe fermierii şi procesatorii români”, a declarat, luni, ministrul.

El a reiterat că în lanţurile de magazine de retail 70% dintre produsele procesate, la raft, sunt româneşti.

Întrebat dacă există un studiu în acest sens, el a răspuns: „Studiul normal că există. Există studiu şi la Consiliul Concurenţei, dar dacă vrei şi mergeţi cu mine într-un magazin de retail şi luăm un produs, aliment de bază, făina, nu există decât un singur produs care vine din import, celelalte 12 sunt realizate de procesatorii români. Dacă mergem pe gama de ulei, acelaşi lucru se întâmplă”.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, participă luni la conferinţa de presă organizată de Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, cu ocazia împlinirii a 5 ani de activitate.