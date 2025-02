Ministerul Energiei, despre situaţia gazelor naturale: volumul înmagazinat în depozitele subterane era, la 1 februarie, de 45,43% din capacitatea totală, peste ţinta de 41%. Nu sunt disfuncţionalităţi în extracţie

Ministerul Energiei precizează, în legătură cu situaţia de pe piaţa gazelor naturale, că volumul înmagazinat în depozitele subterane ale româniei a fost de 1.440,2 milioane mc, reprezentând 45,43% din capacitatea totală, superior ţintei de 41%. Reprezentanţii Ministerului adaugă că în şedinţele Comandamentului de iarnă, nu s-au semnalat disfuncţionalităţi în extracţia gazelor naturale din depozite. Preşedintele Asociaţiei Energia inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, afirmă, la rândul său, că nu există niciun motiv de îngrijorare în privinţa alimentării cu gaze naturale a populaţiei, chiar dacă în prezent consumul a crescut faţă de luna ianuarie „probabil, undeva cu 8 – 12% pe zi. Chisăliţă menţionează că există, totuşi, o „situaţie atipică”, şi anume faptul că s-au extras „foarte multe gaze din două depozite, care sunt cele mai importante din perspectiva securităţii energetice”. România se află, pentru cinci zile, sub avertizare de ger, cu temperaturi de până la minus 20 de grade, inclusiv în Capitală, transmite News.ro.

Ministerul Energiei informează că a făcut toate demersurile pentru respectarea regulamentelor europene în ceea ce priveşte stocarea gazelor naturale, care prevede măsuri privind nivelul de umplere a instalaţiilor subterane de stocare a gazelor naturale pentru a garanta securitatea aprovizionării cu gaze pentru sezonul de iarnă.

„Regulamentul impune obiective de constituire de stocuri şi traiectorii de constituire de stocuri, respectiv minim 90 % la data de 01.11.2024. România a respectat toate aceste ţinte. Astfel, în data de 16 octombrie 2024, volumul înmagazinat în depozitele subterane a fost de 3.280,2 mld mc (~35.0981 TWh, PCS 10,7 kWh/m3), reprezentând 103.47% din capacitatea totală. Pentru sezonul rece 2024 – 2025, în conformitate cu prevederile Anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2024/2995 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de stabilire a traiectoriei de constituire de stocuri cu obiective intermediare pentru 2025 pentru fiecare stat membru care dispune de instalaţii de înmagazinare subterană a gazelor pe teritoriul său şi direct interconectate la zona sa de piaţă, pentru data de 1 februarie, ţinta a fost de 41%””, informează Ministerul Energiei.

Sursa citată menţionează că, la data de 1 februarie 2025, volumul înmagazinat în depozitele subterane a fost de 1.440,2 milioane mc, reprezentând 45,43% din capacitatea totală – superior ţintei de 41%.

„Totodată, facem precizarea că, în şedinţele Comandamentului de iarnă, desfăşurate săptămânal sau ori de câte ori a fost nevoie, nu s-au semnalat disfuncţionalităţi referitoare la activitatea de extracţie a gazelor naturale din depozite. Responsabilitatea Ministerului Energiei este de a asigura siguranţa în aprovizionarea cu gaze naturale pentru cetăţeni şi mediul economic, iar această siguranţă nu a fost şi nu este sub nicio formă pusă sub semnul întrebării”, mai precizează Ministerul Energiei.

Potrivit aceleiaşi surse, Ministerul Energiei „nu are atribuţii de monitorizare şi control al funcţionării pieţei gazelor naturale şi de sancţionare a abaterilor constatate”.

„Ordinul ANRE nr. 141/2021 aprobă Regulamentul de programare şi funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, care reglementează regimul de utilizare al depozitelor de gaze. Prevederile acestui ordin pot fi actualizate de către autoritatea de reglementare, având în vedere situaţia apărută în acest sezon rece.

În ceea ce priveşte compania Depogaz, care deţine cele mai importante capacităţi de înmagazinare a gazelor naturale, reamintim că este în desfăşurare o acţiune de control, dispusă de ministrul Energiei. Raportul va fi publicat, în parte sau integral, în termenul cel mai scurt, iar eventualele abateri de la reglementările în vigoare vor fi sancţionate drastic”, mai informează Ministerul Energiei.

La rândul său, preşedintele Asociaţiei Energia inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, dă asigurări că nu există niciun motiv de îngrijorare în privinţa alimentării cu gaze naturale a populaţiei, chiar dacă în prezent consumul a crescut faţă de luna ianuarie „probabil, undeva cu 8 – 12% pe zi.

„Consumul a crescut faţă de luna ianuarie, probabil undeva cu între 8 şi 12% pe zi, dar, dacă ne uităm la ceea ce se întâmpla în urmă cu trei, cinci, şase ani de zile, consumurile sunt foarte mici faţă de de acea perioadă. Adică România are suficientă capacitate cât să transporte aceste gaze, există cantităţi de gaze suficiente în momentul de faţă, în piaţă, nu se pune, sub nicio formă, problema unor riscuri în alimentarea cu gaze a consumatorilor”, a declarat Dumitru Chisăliţă la Digi 24.

Preşedintele AEI a precizat, referitor la gradul de umplere al depozitelor de gaze naturale, că ceea ce se găseşte în România este „la nivelul mediu al ultimilor ani”, adică nu suntem într-o zonă cum am fi fost în alţi ani”. Chisăliţă a semnalat că există, totuşi, „o situaţie atipică” apărută în România.

„Faptul că s-au extras foarte multe gaze din cele două depozite, care sunt cele mai importante depozite din perspectiva securităţii energetice a României. Aceste depozite sunt, unul sub 10%, celălalt sub 15%, mult sub nivelul pe care l-am avut în ultimii ani. De ce s-au extras aceste gaze naturale? Din nişte considerente comerciale. Şi pe baza faptului că reglementările ANRE-ului nu sunt reglementări care ar fi putut preveni, dacă erau realizate în mod corespundător, această situaţie. Deci există o situaţie atipică faţă de ceilalţi ani şi cauza principală, din punctul meu de vedere, sunt reglementările proaste sau lipsa reglementărilor care nu s-au făcut, deşi situaţia este prezentă de peste 15 ani în România”, a afirmat Dumitru Chisăliţă.

Preşedintele AEI a mai spus că în momentul de faţă există gaze în piaţă atât în zona de producţie externă, „care chiar a crescut această extracţie la nivelul ultimelor zile de consum”, dar există şi „gazele din depozit la un nivel similar celui avut în media ultimilor cnci ani”.

„Ca întotdeauna, luna februarie este o lună în care se importă gaze naturale. Atenţie, am importat, importăm în luna februarie, am exportat luna ianuarie şi ceea ce trebuie să înţelegem e că contează importul net, adică cât intră faţă de cât iese. Pentru că România nu mai este România de acum cinci ani, în care doar intrau gaze, ci acum şi ies. Spre Ungaria, spre Moldova, spre Ucraina. Tocmai din acest punct de vedere contează importul, net şi nu importul aşa cum îl ştiam noi până acum cinci ani. Deci, una peste alta, nu există un motiv de îngrijoare din perspectiva alimentării cu gaze naturale, parametrii de presiune care arată această siguranţă şi normalitate a funcţionalării sistemului sunt în limite normale, nu văd nicio problemă”, a conchis Dumitru Chisăliţă.

Timp de cinci zile, aproape toată ţara se va afla sub atentţionare cod galben de ger, cu temperaturi ce pot coborî până la minus 20 de grade Celsius, inclusiv în Capitală, în unele zone chiar mai coborâte.