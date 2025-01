VIDEO Mii de protestatari fac apel la grevă generală în Serbia

Câteva mii de elevi şi studenţi sârbi s-au adunat în tăcere la Belgrad ca în fiecare vineri la prânz, aducând un omagiu celor 15 morţi în tragedia de la gara Novi Sad şi îndemnând pentru prima dată la grevă generală, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În capitala Serbiei, mai multe cafenele şi magazine au răspuns acestui apel şi nu au deschis vineri.

După săptămâni de demonstraţii, studenţii, care au preluat conducerea mişcării de protest, au chemat la grevă generală.

„Grevă generală”, „Schimbarea vine cu noi”, „Vocile studenţilor sunt vocile schimbării”, „Sistemul te minte” – au atenţionat manifestanţii prin bannerele şi sloganurile lansate înainte de cele 15 minute de reculegere, de la 11:52 a.m. la 12:07 p.m.

Prăbuşirea parţială a unui acoperiş de beton de la gara din Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din Serbia, pe 1 noiembrie, soldată cu moartea a 15 persoane, a declanşat cea mai mare mişcare de protest din ultimii ani din Serbia. Protestatarii văd accidentul ca fiind efectul corupţiei, în condiţiile în care gara tocmai fusese restaurată.

Nu erau disponibile date vineri la prânz cu privire la numărul de grevişti din toată ţara, dar multe şcoli au fost închise, profesorii intrând în grevă sau părinţii decizând să nu-şi trimită copiii la şcoală. Şi avocaţii au intrat în grevă săptămâna aceasta, la fel ca mai multe teatre şi cinematografe.

Great news from Serbia. Huge anti government protests in Serbia. The number of people on the streets of Belgrade is like during the 90’s against Milosevic.

It will take some time but this is the beginning of the end for Vucic’s authoritarian regime.

pic.twitter.com/PJZgPx1Hno

— Ivana Stradner (@ivanastradner) January 24, 2025