METEO: Meteorologii anunţă temperaturi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lui septembrie
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lunii septembrie, anunţă vineri meteorologii, care vineri au făcut publică prognoza pe patru săptămâni, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025
– Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.
– Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.
Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025
– Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
– Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare, local, în regiunile centrale şi nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025
– Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.
– Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în zonele montane şi local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.
Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025
– Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
– Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
METEO: Sfârşit de august cu temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru / Temperaturi peste cele obişnuite, în primele trei săptămâni din septembrie
Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv din spitalele publice în cabinetele private, de la 1 septembrie, susține ministrul Sănătății
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.