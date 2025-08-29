METEO: Meteorologii anunţă temperaturi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lui septembrie

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lunii septembrie, anunţă vineri meteorologii, care vineri au făcut publică prognoza pe patru săptămâni, transmite News.ro.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025



– Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

– Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025



– Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare, local, în regiunile centrale şi nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025



– Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

– Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în zonele montane şi local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025



– Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.