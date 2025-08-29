G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

METEO: Meteorologii anunţă temperaturi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lui…

canicula tasnitoare temperaturi extreme
Sursa foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

METEO: Meteorologii anunţă temperaturi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lui septembrie

Articole29 Aug 0 comentarii

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lunii septembrie, anunţă vineri meteorologii, care vineri au făcut publică prognoza pe patru săptămâni, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

 Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025 

– Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

– Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

– Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare, local, în regiunile centrale şi nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025 

– Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

– Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în zonele montane şi local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025 

– Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

METEO: Sfârşit de august cu temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru / Temperaturi peste cele obişnuite, în primele trei săptămâni din septembrie

Articole26 Aug • 182 vizualizări
0 comentarii

Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv din spitalele publice în cabinetele private, de la 1 septembrie, susține ministrul Sănătății

Articole17 Aug • 219 vizualizări
0 comentarii

Vara anului 2025 este deja marcată de o serie de fenomene climatice extreme? Recorduri de temperatură şi precipitaţii înregistrate în mai multe zone din lume / Specialişti: Ne aflăm în mijlocul schimbărilor climatice

Articole6 Aug 2025 • 140 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.