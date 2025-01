Mesajul lui Klaus Iohannis după prăbușirea unui avion cu pasageri și a unui elicopter militar în Washington: „Suntem alături de poporul american în aceste momente dificile”

Președintele României a transmis un mesaj pentru americani după ciocnirea unui avion de pasageri și a unui elicopter militar

„Suntem alături de poporul american în aceste momente dificile, ca urmare a tragicului accident de avion și elicopter militar din Washington, DC. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile victimelor”, a scris șeful statului pe rețeaua X.

We stand by the American people in these difficult times, following the tragic plane and military helicopter crash in Washington, DC. Our thoughts go to the families of the victims.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 30, 2025