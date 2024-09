#MediciBuni – Dr. Ioana Raluca Sima: „Multe dintre accidentele vasculare cerebrale și cazurile de demență pot fi prevenite”

Peste 3 miliarde de persoane din lumea întreagă se confruntă cu tulburări ale sistemului nervos. 11 milioane au murit din cauza unei afecțiuni neurologice, în condițiile în care o mare parte dintre aceste boli ar putea fi prevenite. Medicii buni știu că sănătatea creierului trebuie prețuită și întreținută, iar controalele preventive sunt cheia: „Preocuparea pentru sănătatea creierului ar trebui să fie prezentă la orice vârstă”, atrage atenția dr. Ioana Raluca Sima, medic specialist neurolog în cadrul Hyperclinicii MedLife Lotus Ploiești.

Tulburările neurologice au, adesea, un impact major asupra sănătății persoanelor care se confruntă cu ele, iar unele dintre acestea atrag după sine și anumite dizabilități. Afecțiuni precum accidentul vascular cerebral, boala Alzheimer și epilepsia pot fi prevenite într-o proporție substanțială. Potrivit statisticilor, 90% dintre accidente vasculare cerebrale și 40% dintre cazurile de demență pot fi prevenite prin măsuri eficiente deja disponibile: „Multe dintre accidentele vasculare cerebrale și cazurile de demență pot fi prevenite. O alimentație sănătoasă, activitate fizică, somn odihnitor, îmbunătățirea stării de bine prin socializare, dar mai ales stimularea creierului printr-un proces de învățare continuă ajută la menținerea sănătății, în general, și a creierului în special”, a subliniat dr. Ioana Raluca Sima.

Stilul de viață, dieta și mediul înconjurător au un impact direct asupra sănătății. Factorii psihosociali, precum somnul, stresul și izolarea sunt din ce în ce mai recunoscuți drept factori care contribuie la afecțiunile neurologice. De asemenea, fumatul este un factor de risc pentru accidentul vascular cerebral, boala Alzheimer și scleroza multiplă.

Accidentul vascular cerebral (AVC) poate fi prevenit

Atunci când un cheag de sânge ajunge să blocheze una dintre arterele care alimentează creierul, obstrucționând traseul, este întrerupt și fluxul sangvin cerebral. Când creierul nu primește sânge și oxigen, pot apărea diverse manifestări, de la amorțirea membrelor până la paralizie. În România, aproximativ 55.000 de persoane fac anual un accident vascular cerebral ischemic (AVCi). Majoritatea celor care scapă rămân cu o dizabilitate neurologică importantă, care le poate afecta capacitatea de a se deplasa, de a comunica, de a-și îndeplini activitățile zilnice sau de a-și gestiona în mod independent nevoile de bază, fiind asociată cu costuri sociale și familiale ridicate.

„Principala afecțiune neurologică care poate fi prevenită este boală cerebro-vasculară (accidentul vascular cerebral – AVC). De aceea, indiferent de vârstă, trebuie să ne evaluăm periodic starea de sănătate și să fim atenți la semnalele de alarmă, pentru că o afecțiune descoperită precoce poate avea mai multe șanse de vindecare”, a atras atenția medicul neurolog, care, în practica sa de zi cu zi, are de-a face cu nenumărate cazuri de AVC. „În ambulatoriu ai ocazia să vezi aproape toată patologia neurologică. Creierul uman are încă multe necunoscute. Neurologia este o specialitate cu multe provocări, dar cred că dacă iubești ceea faci, cu răbdare și perseverență poți depăși orice provocare”, a explicat dr. Sima.

În opinia sa, un medic neurolog bun este un detectiv, un bun ascultător, plin de compasiune și înțelegere, aflat însă permanent într-un proces de învățare.

Ecografia, o investigație importantă în diagnosticarea bolii cerebrovasculare

În prezent, există în medie doar 3,1 neurologi la 100.000 de oameni în lumea întreagă, iar țările cu venituri mici au o pondere mult mai mică, ajungând și la 0,1 neurologi la 100.000 de oameni, comparativ cu 7,1 la 100.000 în țările cu venituri mari. Nu e ușor să fii neurolog, patologia este extrem de vastă, greoaie și cu încărcătură emoțională pentru medic. Dr. Ioana Raluca Sima, deși nu a avut în familie medici, a ales halatul alb pentru că i-a fost predestinat și a optat pentru această specialitate deloc ușoară cu gândul de a face bine semenilor: „Îmi aduc aminte că de la vârsta de 3 ani am zis că eu voi deveni medic. Inițial, după examenul de rezidențiat, am optat pentru neurologia pediatrică, iar apoi, după stagiul de neurologie, am considerat că neurologia de adulți mi se potrivește mai bine”, a mărturisit medicul, care a efectuat stagiile de pregătire în clinici din București, unde a avut parte de mentori foarte buni. În plus, s-a perfecționat și în ecografia Doppler de vase cervico-cerebrale, o procedură sigură, nedureroasă, care folosește ultrasunetele pentru a examina vasele care duc sânge către creier.

„Ecografia Doppler cervico-cerebrală este una dintre competențele din neurologie pe care am avut oportunitatea să o învăț încă din rezidențiat și ulterior să mă perfecționez. Această ecografie este o investigație importantă în diagnosticarea bolii cerebro-vasculare”, a precizat dr. Sima. Dopplerul cervico-cerebral se efectuează pentru a vedea dacă arterele carotide sau vertebrale sunt îngustate și dacă sângele circulă cu flux normal la nivelul acestora. Prezența plăcilor de aterom pe vase este un semnal de alarmă, indicând risc crescut de accident vascular cerebral.

„Limitările ne fac mai buni și ne împing să perseverăm!”

Un medic bun are nevoie de o mulțime de calități – profesionalism, compasiune, înțelegere, angajament, umanitate, onestitate: „Un medic bun trebuie să recunoască că are limite, dar că limitările ne fac mai buni, ne împing să perseverăm și să excelăm ca medici, dar și ca oameni”, a mărturisit neurologul.

Dacă este posibilă vindecarea afecțiunii, orice neurolog se gândește, în primul rând, la aceste soluții pentru pacienții săi, dar fiindcă nu există remedii definitive pentru multe tulburări neurologice ia în calcul cele mai bune opțiuni terapeutice pentru îmbunătățirea calității vieții acestora: „Fiecare caz în parte își pune amprenta atât profesional, cât și uman, unele cazuri evoluează bine, iar pentru altele avem posibilități limitate, dar cel mai important este să fim alături de pacienți. În neurologie există foarte multe cazuri dificile pe care uneori nu le poți rezolva singur și atunci, în colaborare cu ceilalți colegi, încercăm să oferim pacienților o soluție adecvată afecțiunii lor”, a afirmat dr. Ioana Raluca Sima.

Pentru că fiecare zi din viața de medic este o provocare, ca strategii de adaptare și de menținere a sănătății proprii a creierului, dr. Sima încearcă să facă mișcare, să discute cu familia și prietenii, să asculte muzică etc.: „Uneori este dificil, dar, de cele mai multe ori, am găsit o cale prin care să armonizez viața de familie și cea profesională pentru că familia îmi oferă încredere și siguranță. Îmi place să citesc oricând o carte bună, să călătoresc, să vizionez filme. Viața de familie este foarte importantă pentru mine și timpul petrecut alături de soțul și băiatul meu este neprețuit”, a mărturisit neurologul, care a încercat să învețe câte ceva din fiecare experiență personală și profesională.

