McLaren sau Ferrari? Cine transmite la tv MP din Abu Dhabi care stabilește campioana din Formula 1

McLaren păstrează un avans de 21 de puncte față de Scuderia Ferrari înainte de ultima etapă a sezonului 2024 din Formula 1. La Abu Dhabi, pe Yas Marina Circuit se va concura cu titlul mondial de la constructori pe masă.

Pentru a fi sigură de câștigarea titlului de la constructori după o pauză de 26 de ani (!), McLaren trebuie să obțină în total 24 de puncte sau chiar 23, dacă Ferrari nu câștigă Marele Premiu de la Abu Dhabi.

Asta ar putea însemna, printre alte multe calcule, un loc trei și un loc cinci pentru echipa condusă de Zak Brown.

Marele Premiu de la Abu Dhabi, program complet

Vineri, 6 decembrie

Antrenamente 1 / 11:30 – 12:30 / AntenaPLAY direct

Antrenamente 2 / 15:00 – 16:00 / AntenaPLAY direct

Sâmbătă, 7 decembrie

Duminică, 8 decembrie

