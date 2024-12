Max Verstappen spune că Lewis Hamilton a fost cel mai dur adversar de până acum din Formula 1

Max Verstappen a cucerit al patrulea titlu consecutiv din Formula 1 în 2024, iar recent a explicat că trofeul câștigat în 2021 a fost cel mai greu de obținut. Pilotul celor de la RedBull spune că Mercedes era foarte puternică la acel moment, iar Lewis Hamilton se afla într-un vârf de formă.

Sezonul 2024 a prezentat ceva dramatism în cea de-a doua sa parte, una în care monoposturile McLaren au fost cele mai rapide.

Lando Norris s-a implicat în lupta pentru titlul mondial, dar Verstappen precizează că nu a simțit nici pe departe presiunea din 2021, atunci când a avut de luptat cu Hamilton.

Norris s-a aflat cel mai aproape de Verstappen la 44 de puncte, iar titlul mondial a fost cucerit de olandezul celor de la RedBull cu trei etape înainte de finalul sezonului, în Las Vegas.

„În 2021, a existat o presiune mult mai mare pentru mine și pentru echipă.

Apoi am concurat împotriva Mercedes, o echipă care a fost dominantă atât de mult timp în Formula 1, și am fost capabil să lupt pentru un campionat pentru prima dată.

Lewis Hamilton și cu mine am terminat primul și al doilea aproape în fiecare cursă.

Ar fi putut merge oriunde titlul atunci. Anul acesta poate că a fost un pic mai multă dramă în jurul echipei, dar din punct de vedere sportiv a fost un pic mai stresant atunci”, a povestit Max Verstappen pentru De Telegraaf.

În 2025, Verstappen și Hamilton vor trece într-o nouă etapă a rivalității: olandezul va pilota tot pentru RedBull, în timp ce britanicul se va găsi în monopostul celor de la Ferrari.

Max Verstappen was, in the end, in a league of his own!#F1 #F1News #F12024https://t.co/lsrum4biUn

— RacingNews365.com (@Racingnews365c) December 28, 2024