Max Verstappen, după câștigarea pole position-ului în Japonia: „Am fost clar la limită, am fost chiar dincolo de ea uneori” / Reacțiile lui Norris și Piastri

Pilotul olandez Max Verstappen s-a forțat la maximum pentru a obține al patrulea pole position consecutiv pe circuitul de la Suzuka, la volanul unui monopost Red Bull aflat în continuă îmbunătățire.

Max Verstappen (Red Bull), în pole position pentru Marele Premiu al Japoniei

„Pe fiecare sector, am încercat să îmbunătățesc mașina. Așa am făcut diferența, iar în ultimul tur am fost clar la limită, am fost chiar dincolo de ea uneori. Acest pole position este o recompensă incredibilă.

Acest circuit este uimitor, în special primul sector. Cu noul asfalt, putem ataca și mai mult, dar este și mai dificil. Să revin în pole aici (la Suzuka) este un punct forte pentru noi, dar vom vedea mâine (duminică), poate va ploua și vom face tot posibilul”, a declarat campionul mondial.

Lando Norris (McLaren), al doilea în calificări

„Sunt fericit, bravo lui Max (Verstappen). A făcut o treabă grozavă, trebuie să-l felicităm. Sunt totuși mulțumit pentru că am reușit să scot maximum din mașină, dar a fost strâns. Ar fi fost posibil să reușesc? Poate, dar Max a avut un ultim tur incredibil și azi (sâmbătă) nu a fost suficient.

În Q3, am ieșit puțin prea larg în virajul 7 și acela este chiar ultimul loc unde trebuie să faci asta. Da, câteva mici greșeli, dar asta arată încă o dată cât de ușor este să pierzi timp. Totuși, ultimul meu tur a fost foarte bun. Am fost la limită și nu a fost de ajuns.

Obiectivul este să luptăm pentru victorie mâine (duminică), nu știu ce vreme vom avea, dar ar putea fi o cursă ca în Australia, va fi palpitant. Voi încerca să-l depășesc pe Max, dar ne va face viața grea, asta e sigur”, a mărturisit Lando după calificări.

Oscar Piastri (McLaren), al treilea în calificări

„Avem o carte bună de jucat mâine (duminică). Avem o mașină foarte bună și voi încerca să fac ceva în cursă. Avem un ritm bun, dar ceilalți nu sunt atât de departe pe cât cred oamenii. Evident, sunt evoluții ale motorului și asta face ca lucrurile să fie foarte strânse.

Pole-ul lui Verstappen nu este o mare surpriză, a făcut o muncă extraordinară pentru a fi în pole position, dar și noi avem o mașină bună și ar trebui să putem lupta.

În ceea ce privește vremea, sincer, nu-mi pasă. Anul acesta, mașina a fost bună în toate condițiile și voi lua lucrurile așa cum vin, vom vedea ce ne rezervă vremea”, a precizat Oscar Piastri.