Marocanul Abdelaziz Barrada, fost jucător trecut pe la PSG și Marseille, a murit la doar 35 de ani

Abdelaziz Barrada, fost fotbalist care a trecut de-a lungul carierei pe la PSG (echipa a doua) și Marseille, a murit la doar 35 de ani, informează presa franceză.

Abdelaziz s-a retras oficial din fotbal în anul 2021, după ce a bifat de-a lungul carierei și 26 de meciuri internaționale pentru Maroc, țara sa. Barrada a fost prezent alături de Maroc la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012.

El a marcat patru goluri pentru naționala Marocului, ultimul în 2015.

Cauza decesului nu a fost momentan confirmată, dar presa din Maroc vorbește despre un atac de cord pe care fostul fotbalist l-ar fi suferit.

„Federaţia Regală Marocană de Fotbal transmite sincere condoleanţe familiei fostului internaţional marocan, regretatul Abdelaziz Barrada, şi, prin intermediul lor, întregii sale familii şi rude, precum şi familiei naţionale de fotbal”, este mesajul Federației de fotbal din Maroc.

Barrada a bifat 64 de prezențe pentru clubul spaniol Getafe în perioada 2011-2013 şi a marcat de două ori pentru Marseille în timpul celor două sezoane petrecute acolo, între 2014 şi 2016.

Barrada a mai jucat pentru Al-Nasr în Emiratele Arabe Unite, Antalyaspor în Turcia şi, în cele din urmă, pentru Lusitanos Saint-Maur în Franţa.

