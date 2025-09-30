Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”

Deputata Marina Tauber a fost condamnată în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023, informează zdg.md

Reamintim, Marina Tauber, Evghenia Guțul și alți lideri ai blocului „Pobeda” controlat de Rusia au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru furtul banilor dați de Rusia care aveau ca scop destabilizarea guvernării din Republica Moldova,

Sentința a fost pronunțată astăzi, 30 septembrie 2025, de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Olga Bejenari.

Deputata Marina Tauber a fost așteptată, marți, în fața instanței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Aceasta nu a compărut în fața instanței, întrucât se află în Federația Rusă de mai bine de jumătate de an, din luna ianuarie 2025.

Astfel, Tauber a fost condamnată în lipsă la 7 ani și 6 luni de detenție de magistrata Olga Bejenari, care a anunțat-o în căutare. De asemenea, magistrata a dispus confiscarea a peste 10,6 milioane de lei.

Marina Tauber și Evghenia Guțul fac parte din rețeaua oligarhului condamnat Ilan Șor, adăpostindu-se la Moscova de unde coordonează mai multe partide și grupări infracționale care au ca scop răsturnarea puterii pro-occidentale de la Chișinău.

Sursele Deschide.MD din cadrul blocului „Pobeda” susțin că aproximativ 70% din banii trimiși în ultimii ani din Rusia și Israel pentru finanțarea ilegală a partidelor au dispărut fără urmă.

În acest context, condamnatul penal Ilan Șor, la indicația Moscovei, a fost obligat să contracteze mai mulți foști polițiști și ex-angajați ai structurilor de forță din R. Moldova pentru a investiga deturnările de fonduri. Totodată, în fruntea Serviciului de Securitate Internă al blocului „Pobeda/Victorie” a fost numit fostul polițist Vladimir Cioban.