Marcel Ciolacu: Bugetul pe 2024 este construit în jurul patriotismului economic, vizând creșterea producției autohtone și crearea de noi locuri de muncă aici, în România/ Vom atinge anul viitor a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, de 3,4%/ Deficitul bugetar va fi anul viitor de 5% din PIB

Bugetul pentru anul 2024 este un buget al dezvoltării și echității, a spus premierul Marcel Ciolacu la dezbaterile din parlament marți sear. El a spus că bugetul pe anul viitor se bazează pe o strategie economică coerentă, pentru a atinge anul viitor a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, de 3.4%, pe investiții record de peste 7% din PIB, mai exact 120 de miliarde de lei din buget, fonduri europene și PNRR, precum și pe creșterea veniturilor pentru 12 milioane de cetățeni: pensionari, angajați pe salariul minim, profesori sau personal din administrația publică.

„Guvernul pe care îl conduc lucrează pentru a avea relații economice privilegiate cu Uniunea Europeană și pentru ca Statele Unite să devină principalul partener economic al României din afara UE. Da, vrem creșterea investițiilor străine, dar cu Germania și cu partenerii noștri strategici – SUA, Franța, Marea Britanie, Spania, Italia, Israel, Turcia și Coreea de Sud.

Mai mult, actualul guvern lucrează pentru ca România să devină, în cel mai scurt timp, membră a Spațiului Schengen. Pentru că acolo îi este locul!”, a declarat premierul Ciolacu.

În ceea ce privește inflația, premierul a spus că guvernul său a demonstrat că știe deja să se lupte cu acest fenomen.

„Când am venit în Palatul Victoria, aveam o inflație de 10,6%, după ce în noiembrie 2022 se atinsese vârful de 16,8%. Astăzi, am dus inflația la o singură cifră, 6,7%, iar anul viitor ne propunem să o ducem la 4.6%. Vom lucra îndeaproape cu BNR pentru acest lucru. La fel, pentru a avea un curs de schimb stabil și pentru a reduce deficitul de balanță comercială, așa cum am reușit în acest an în primele 10 luni să îl scădem cu 5.2 miliarde de euro.”

El a mai anunțat că vor fi prelungite plafonarea prețurilor la energie și gaze și plafonarea adaosurilor comerciale la cele 21 de categorii de alimente de bază.

„Dacă nu luam măsuri, populația ar fi stat în beznă și frig și mare parte din industrie s-ar fi închis. Astăzi, avem cea mai generoasă schemă de plafonare la energie din Europa, pentru că ea acoperă cea mai mare parte din populație și economie. Vom continua să facem asta și anul viitor! Am alocat banii în buget pentru ca schema de plafonare să meargă mai departe.”

În același timp, a mai spus Marcel Ciolacu, programul privind instalarea de panouri fotovoltaice nu se modifică. Românii vor putea accesa în continuare granturi de 20 de mii de lei pentru energie mai ieftină, a precizat el.

„Construcția bugetară pe 2024 prevede creșteri de venituri pentru peste 12 milioane de cetățeni. Avem peste 40 de miliarde de lei în buget în plus pentru creșterea pensiilor, salariilor, alocațiilor, dar și pentru cei aflați în nevoie! Totodată, acest Guvern va face dreptate pensionarilor! Pentru prima dată, anul viitor vom avea două creșteri consistente ale pensiilor. Indexarea cu 13,8% – de la 1 ianuarie și recalcularea – de la 1 septembrie. Astfel, pensia medie va crește anul viitor de la 2.100 de lei la peste 2.800 de lei. Dacă ne raportăm la momentul intrării noastre la guvernare, ajungem la o creștere mai mult decât dublă, față de inflația de 30% din perioada 2022-2024.”

Despre majorarea salariilor din educație, premierul a spus că anagajamentele luate în fața profesorilor vor fi respectate la virgulă.

În ceea ce privește salariul, minim, va fi menținută facilitatea celor 200 de lei, scutiți de taxe până la 1 iulie, când salariul minim va ajunge la 3.700 de lei brut.

„Creșterea salariilor, a pensiilor și a ajutorul pentru categoriile vulnerabile sunt măsuri esențiale pentru a sprijini românii aflați sub presiune. Însă, cea mai bună garanție pe termen lung a creșterii nivelului de trai și prosperității este o economie care să producă mai mult și mai bine! De aceea, bugetul pe 2024 este construit în jurul patriostimului economic, vizând creșterea producției autohtone, stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă aici, în România.”

Liderul PSD a mai afirmat că anul viitor investițiile vor aduce jumătate din creșterea economică și vor avea o rată de creștere dublă față de cea a consumului. „Am decis să prioritizăm investițiile. Nu mai aruncăm banii pe zeci de mii de proiecte începute și niciodată nefinalizate. Pentru 2024, am selectat peste 150 de proiecte de investiții importante, dintre care: 108 la Transporturi și Infrastructură, 21 la Ministerul Dezvoltării, 13 la Mediu, 9 la Sănătate… Ca valoare, 91% din bani se vor duce pe Infrastructură, ceea ce înseamnă un salt de dezvoltare incredibil pentru România.”

Pe lângă Infrastructură, Marcel Ciolacu a anunța investiții în Educație și Sănătate.



„Avem cea mai mare alocare bugetară la Educație din istorie, de 4.1% din PIB, adică un plus de 22 de miliarde de lei față de execuția din 2023 și un plus de 61%. După mulți ani în care a fost Cenușăreasa bugetului, 2024 va fi în sfârșit anul Educației. Peste 12 miliarde de lei vor fi investiți în infrastructura educațională doar din PNRR. De asemenea, alocăm un buget de 1.14 miliarde pentru a asigura masa caldă pentru elevii din aproape 1.000 de unități școlare. Pe de altă parte, la Sănătate vom avea un plus de 44%, adică mai mult cu 5,8 miliarde de lei, față de execuția din 2023. Nu vreau să mai întâlnim situații în care spitalele să rămână fără finanțare și bolnavii să nu aibă acces la tratament. Totodată, nu mai vreau ca oamenii cu venituri mici să fie nevoiți să aleagă între medicamente și mâncare. De aceea, vom investi masiv în medicii de familie, dar vom continua și construcția de spitale prin PNRR, astfel încât să creștem accesul oamenilor la servicii medicale de calitate. Iar, cine mai îndrăznește să ia șpagă pentru a-și face treaba, trebuie să plătească extrem de aspru!”

Premierul Ciolacu a precizat și câți bani va aduce la buget lupta cu evaziunea fiscală pe care o estimează la 160 de miliarde de euro: „Anul viitor vom pune în aplicare cel mai ambițios plan de combatere a evaziunii din istoria acestei țări! Din îmbunătățirea colectării, reducerea evaziunii fiscale și digitalizarea ANAF vom aduce un plus de 1% la buget, adică peste 17 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, vom lua din buzunarele băieților deștepți pentru a construi drumuri, școli și spitale!”

În fine, premierul Ciolacu a explicat și care sunt, pe scurt, țintele bugetului pe 2024: „În 2019, atunci când am plecat de la guvernare am lăsat România la o inflație de 3,4%, un deficit de 2.8% din PIB și o datorie guvernamentală de 37% din PIB. Acestea sunt cifrele! Obiectivul nostru este să revenim rapid la acești indicatori, după o perioadă extrem de grea cu crize suprapuse. De aceea, am venit în fața dumneavoastră cu un buget sustenabil, care respectă regulile bugetare stabilite de Uniunea Europeană. Deficitul bugetar va fi anul viitor de 5% din PIB, adică vom face o consolidare bugetară de aproape 1% din PIB, peste regula bugetară ce prevede o ajustare de minimum de 0,5 puncte procentuale din PIB. Acest lucru ne va permite ca pe termen mediu să ajungem la 3% din PIB. Însă cea mai importantă modificare este că vom stopa modelul de guvernare pe datorie. Datoria publică va scădea la 48,7% din PIB în anul 2024, cu mult sub pragul de 60% stabilit de Uniunea Europeană.”