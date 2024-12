Marcel Bartic, critic al comemorării lui Zelea Codreanu din Tâncăbești, amenințat cu moartea pe rețele de socializare de către adepții mișcării legionare / ”Nu îmi este teamă. Nu am ezitări, nu dau înapoi”

Profesorul Marcel Bartic a scris pe pagina sa de Facebook de faptul că a fost amenințat cu moartea de către participanții de la comemorarea liderului legionar din Pădurea Tâncăbești, de acum câteva zile.

Este directorul unei școli particulare, coordonează Școala Remedială, un proiect gratuit dedicat copiilor care au nevoie de nevoie de suport în online și a fost un critic activ pe mai multe reșele de comunicare al grupărilor extremiste din țară.

El a relatat despre evenimentele de la Tâncăbești, acolo unde a fost recent comemorat liderul legionar Zelea Codreanu și spune că de atunci este amenințat cu moartea pe rețelele de socializare după ce a scris despre asta și a prezentat fotografii cu cei prezenți.

”În urmă cu câteva zile, am scris despre evenimentele de la Tâncăbești. Nu e prima dată când fac asta, sunt câțiva ani buni de când tot atrag atenția cu privire la pericolele unor grupări extremiste din România. Am scris despre cămășile verzi, despre ideologia legionară, despre derapajele foarte grave pe care reprezentanții acestor grupări le au tot mai frecvent și mai agresiv în spațiul public.

Zilele trecute, în contextul tensiunilor generate de candidatura lui Călin Georgescu la cea mai înaltă funcție în stat, am reluat această temă de la microfonul la care am vorbit în Piața Universității. Am atras atenția că acești indivizi încalcă cu bună știință legea, trimit amenințări și au fost ignorați până acum de instituțiile statului.

Ceva cred s-a schimbat totuși și mă bucur să știu că am avut o modestă contribuție. Atât public cât și prin materialele pe care le-am furnizat pentru începerea urmăririi penale. Zilele astea, organizatorii evenimentului de la Tâncăbești (Florin Dobrescu, secretar al organizației Ion Gavrilă Ogoranu și autointitulatul șef al mișcării legionare din România, Șerban Șuru) sunt anchetați penal și se fac percheziții în casele lor.

Știu că și alți jurnaliști sau activiști civici au scris, au semnalat si, în consecință, au mai primit amenințări zilele astea. Indivizi care s-au fotografiat cu arme in mână sau cu steagul legionar. Stiu că autoritățile au intrat pe fir și cercetează aceste cazuri. În afară de cele care au fost făcute publice până acum, îngăduiți-mi să mai adaug un exemplu, după părerea mea, (cel puțin) la fel de grav.

Întâmplător, subsemnatul este subiectul acestor amenințări.

Câțiva dintre participanții la comemorarea de la Tâncăbești mă acuză că, din cauza mea, s-a ajuns la arestări și dosare penale.

Că m-aș fi infiltrat printre ei la eveniment, aș fi filmat și aș fi făcut public ce s-a întâmplat acolo. Oricât de mult mi-ar fi plăcut sa fiu eu cel care să fi filmat imaginile respective, reamintesc că nu am fost. Așa cum am scris și în urmă cu câteva zile, am primit clipul de la o persoană care s-a aflat printre ei și căruia am să-i protejez identitatea pentru a fi în siguranță.

Ceea ce pot să-mi asum, și o fac fără ezitare, este faptul că am facut cunoscute detalii referitoare la ce s-a întâmplat acolo și i-am menționat pe liderii Șerban Șuru și Florin Dobrescu.

După cum era ce așteptat, reacțiile acestor indivizi au venit destul de repede.

Participant la comemorarea de la Tâncăbești, domnul Marian Motocu a creat o pagină de Facebook (” UnOltean Incapatanat”) care mi-a fost dedicată pentru, spune domnia sa, a mă face cunoscut tuturor naționaliștilor din țară. În opinia lui, aceștia trebuie sa știe cine este responsabil pentru ce li s-a întâmplat după.

La prima vedere, a reușit.

Înregistrarea în care domnul Motocu își exprimă, agresiv și calomnios, părerile, are deja peste opt sute de distribuiri, zeci de comentarii în care sunt înjurat sau amenințat cu moartea. Îmi transmite că acum știe cine sunt și că va trebui să fiu foarte atent pe viitor. Comentariile din subsolul postării completează mai mult decât elocvent mesajul transmis de Marian Motocu.

Practic, mi-a desenat o țintă pe piept”, scrie Bartic.

Marian Motocu este inițiatorul Mișcării 41 pentru România, susține Bartic.

”Cunoscut pentru ieșirile sale antisemite și promovarea ideilor legionare în live-uri pe Facebook sau TikTok, domnul Motocu glăsuiește în fața camerei de filmat ori de câte ori are ceva de spus despre naționalism, legionari și, sigur că da, evreii care îi amenință valorile.

Dacă informațiile mele sunt corecte, domnul Motocu a fost, în urmă cu câțiva ani, directorul Complexului Energetic Turceni. Ulterior, numele lui a apărut într-un dosar penal consemnând un prejudiciu de opt sute de milioane de lei.

Finalmente, pentru că s-a ostenit să-mi aloce atâta atenție, consider că important să-i transmit câteva răspunsuri:

În primul rând că sunt bine sănătos, ba chiar foarte relaxat, mă bucur de weekend și de aer curat, ceea ce înțeleg că domnii Șuru și Dobrescu nu prea mai fac, ei fiind anchetați și având perspectiva unor noi prietenii în sistemul penitenciar românesc; Pentru că apreciez admirația pe care domnul Motocu și-o exprimă public față de sus numiții, chiar cred că e creștinește să-l ajut să-i ajungă din urmă, că pare că au multe subiecte în comun. El și pe toți cei pe care îi voi putea identifica din comentariile sau mesajele pe care le-am primit în ultimele ore. Prin urmare, voi face în cel mai scurt timp plângere la Parchet și le voi pune la dispoziție toate detaliile. Mă încântă ideea că domnul Motocu afirmă că, în sfârșit, știe cine sunt. Bravo. Îndrăznesc totuși să menționez câteva detalii care i-au scăpat.

Mie nu îmi este teamă.

Deloc, niciodată, sub nici o formă. Nu am ezitări, nu dau înapoi și, cel puțin pe temele despre care am scris până acum, toată armata de naționaliști din țara asta nu mă va face să mă clintesc un milimetru de la spun sau cred”, a mai scris Bartic.