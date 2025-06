Marc Marquez se impune în cursa Marelui Premiu al Aragonului de MotoGP / Fratele său, Alex, a terminat pe locul doi

Pilotul Ducati Marc Marquez s-a impus, duminică, în cursa finală a Marelui Premiu al Aragonului de MotoGP, cu cel mai bun timp (41:11.195), după ce a plecat din pole position. Fratele său, Alex (Gresini), a venit la puțin peste o secundă diferență.

Podiumul a fost completat de colegul lui Marc de la Ducati, italianul Francesco Bagnaia, care a terminat la 2.029 secunde în spatele spaniolului.

Astfel, Marc Marquez numără a patra victorie a sezonului și și-a consolidat poziția de lider din clasamentul piloților, cu 233 de puncte. Alex Marquez e pe locul secund cu 201 puncte, în timp ce Bagnaia ocupă locul trei cu 140 de puncte.

Circuitul din Aragon rămâne preferatul lui Marc, care bifează a șaptea sa victorie din zece participări, și tot atâtea pole-uri. Liderul clasamentului general a reușit o triplă pole-sprint-GP. Mai mult de atât, nicio sesiune de antrenamente nu i-a scăpat.

After a red-hot paced race, these are the riders that ended up in the Top 10 🥵#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/sDyFHtp56c

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 8, 2025