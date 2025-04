Marat Safin se întoarce în tenis: Îl va antrena pe Andrey Rublev

Jucătorul de tenis Andrey Rublev, numărul 9 mondial, l-a cooptat pe Marat Safin, dublu campion de Grand Slam, în echipa sa de antrenori înaintea sezonului pe zgură, însă a declarat că este conştient de faptul că acesta său va rămâne în echipă doar dacă îi va plăcea, relatează Reuters.

Rublev a avut dificultăţi în a-şi ţine emoţiile sub control în timpul meciurilor, iar izbucnirile sale i-au umbrit jocul, dar jucătorul în vârstă de 27 de ani a declarat, după ce a câştigat titlul la Doha în februarie, că discuţiile cu idolul său Safin l-au ajutat, transmite News.ro.

După ce l-a angajat oficial pe fostul număr unu mondial înainte de Mastersul de la Monte Carlo din această săptămână, Rublev speră la un parteneriat lung şi de succes cu fostul campion de la Australian Open şi U.S. Open.

„Sper să colaborăm pentru foarte mult timp, dar depinde dacă îi va plăcea să lucreze cu mine sau va suferi.Pentru că dacă ar simţi că nu fac lucrurile sau că nu ascult, nu cred că îşi va pierde timpul.

Pentru moment încerc doar să ascult şi să încerc lucruri noi. Vom vedea cum va funcţiona, sau ce va aduce, sau ce se va întâmpla”, a declarat Rublev.

Safin a rupt zeci de rachete pe teren în timpul carierei sale, iar Rublev a sperat că experienţa lui acestuia în gestionarea problemelor sale va fi utilă.

„El a avut propriile lui lupte prin care a trecut şi mi-a fost întotdeauna frică să întreb (despre) acele lucruri, dar în interior am vrut întotdeauna să o fac”, a spus Rublev.

„În cele din urmă, când am aflat că şi el era pregătit şi căuta poate să lucreze în tenis, a fost ca şi cum, ‘Bine, trebuie cel puţin să încerc …. Trebuie să întreb’”, a adăugat el. .

Rublev îl va înfrunta pe veteranul francez Gael Monfils în turul doi de la Monte Carlo.

Monfils says what Marat Safin can bring to Andrey Rublev is his experience, ‘He really liked very tight matches, & he won many of them… So he has a great experience’

“About Rublev, talking about Marat, he added Marat to his team. You know Marat. You played him. You never lost… pic.twitter.com/0VDjQGLurO

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 7, 2025