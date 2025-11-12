Manole: Am cerut ca, în fiecare judeţ, ANOFM să aibă oameni care să se ocupe exclusiv de sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a anunţat miercuri seara că a cerut ca, în fiecare judeţ, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă să aibă oameni care să se ocupe exclusiv de sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi aflate în căutarea unui loc de muncă, transmite Agerpres.

„Am cerut ca în fiecare judeţ Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă să aibă oameni dedicaţi, care să se ocupe exclusiv de sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în căutarea unui loc de muncă, pentru că, dincolo de statistici şi documente, sunt oameni care îşi doresc să fie integraţi, respectaţi şi independenţi. Oameni care au putere, dar cărora statul trebuie să le deschidă uşa potrivită”, a transmis ministrul printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că următorul pas va fi înfiinţarea în cadrul ANOFM a unor compartimente specializate care să lucreze în fiecare zi pentru integrarea reală în piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

„Cred în instituţii care au nu doar responsabilităţi, ci se implică real şi cred în respectul care se dovedeşte prin fapte, nu doar prin vorbe”, a punctat Florin Manole.