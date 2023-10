Managerul unui spital privat: România nu are nevoie de un DNA al Sănătății / Ministerul are departamente de control, care dacă nu știu să controleze trebuie desființate și chemat adevăratul DNA

Alina Ion, manager al unui spital privat din București, susține că România nu are nevoie de un DNA al Sănătății, pentru că ministerul are departamente de control, care dacă nu știu să controleze trebuie desființate și chemat adevăratul DNA.

Reacția vine după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că a făcut zeci de solicitări către organele competente pentru a verifica informaţiile pe care le-a avut legate de posibile acte de corupţie, susţinând şi că este nevoie de o autoritate la nivel naţional care să verifice modul în care se desfăşoară, se acordă serviciile medicale. Detalii aici.

„Încă un DNA, al Sănătății, când avem zeci de instituții de control în Sănătate și tot degeaba? România nu are nevoie de un DNA al Sănătății, cum aud că vrea Ministerul Sănătății să denumească încă o structură de control, care să primească salarii grase și să nu facă nimic”, susține Alina Ion, într-o postare pe Facebook.

Aceasta precizează că Ministerul Sănătății n-are nevoie de un DNA propriu, deoarece:

1. Are corpuri de control în Casele de Sănătate Județene

2. Are corp de control și departament antifraudă în Casa Națională de Sănătate

3. Are propriul corp de control, în Ministerul Sănătății.

„Și tot degeaba! Spitalele tot n-au bani, deci pacienții sunt prost tratați, în timp ce «băieții deștepți» din Sănătate prosperă. Avem prea multe departamente de control care, fie nu știu să controleze, și atunci trebuie desființate, fie se fac că nu văd neregulile și corupția din sistem, și atunci trebuie chemat DNA-ul adevărat, nu simulacrul pe care vrea Ministerul să-l înființeze”, afirmă ea.

„Prin Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate din România (S.I.U.I.), portalul Casei Naționale de Sănătate, cel cu cardurile de sănătate, care a costat românii zeci de milioane de euro și este în continuare un sac fără fund, s-ar putea rezolva simplu toate problemele de «risipire a banilor publici», cum spune actualul ministru, dar cum au spus-o și toți ceilalți miniștri dinaintea lui.

Iată cum:

1. Pe baza codului de parafă al unui medic, sunt verificate câte concedii medicale, bilete de internare și rețete gratuite sau compensate a eliberat acesta.

2. Pe baza CNP-ului unui pacient dintre cei care figurează cu multe internări, cu multe rețete compensate sau gratuite și cu multe concedii medicale, se verifică câte sunt fictive.

E simplu! Asemenea controale se pot face din birou, în fața unui calculator. Nu e nevoie de un DNA al Sănătății!”, precizează Alina Ion.

În opinia ei, Ministerul Sănătății nu trebuie să mai înființeze încă o structură nefuncțională, ci trebuie să se preocupe ca spitalele să aibă echipamente inovative, pe care medicii să-și poată exercita profesia de secol XXl.

„Trebuie să finanțeze aducerea medicamentelor inovative, care,da, e adevărat, sunt scumpe, dar sunt și eficiente, iar nu să încurajeze tratamentele cu apă de ploaie, după care să afirme că medicii sunt corupți sau rău-voitori!”, se mai arată în postare.