Maia Sandu: Rusia dă lecţii de democraţie, dar preşedintele şi partidul de guvernământ nu se schimbă de decenii

Chişinău, 28 sep – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineaţă că Rusia încearcă să dea lecţii de democraţie, deşi este o ţară în care preşedintele şi partidul de guvernare nu se schimbă de decenii, transmite Agerpres.

Ea a susţinut, după ce a votat pentru alegerile parlamentare, că „Moscova sugerează că alegerile din Moldova nu sunt corecte, în situaţia în care ei sunt cei care pun o presiune nemaipomenită pe procesele electorale din această ţară”.

„Am văzut în această perioadă propaganda Moscovei care sugerează că alegerile nu sunt corecte, în situaţia în care ei sunt cei care pun o presiune nemaipomenită pe procesele noastre electorale, dar am văzut şi această naraţiune a Moscovei care încearcă să discrediteze procesul electoral din Republica Moldova. (…) Am văzut iarăşi naraţiunea Rusiei, unde preşedintele ţării nu se mai schimbă de decenii şi partidul de guvernare la fel, dar care ne dă nouă lecţii de democraţie. Rusia atacă democraţia noastră pe toate fronturile, iar atunci când noi încercăm să ne protejăm democraţia, prezintă aceste lucruri ca antidemocratice. Să fim atenţi şi să nu cădem pradă acestor naraţiuni false care vin de la Moscova!”, a afirmat Maia Sandu.

Lidera de la Chişinău susţine că a transmis un mesaj pentru Europa „despre pericolul pe care Rusia îl prezintă pentru democraţiile noastre toate”.

„Şi da, Moldova este o ţară mică, democraţia noastră este relativ tânără şi încă fragilă şi pentru noi este mai greu, dar asta nu înseamnă că celelalte democraţii, statele care au o experienţă democratică mai îndelungată, care au instituţii democratice mai puternice, nu sunt şi ele în pericol. Am vorbit la Bruxelles despre aceste riscuri pentru ca toată lumea să le ia în serios, să se pregătească pentru că noi vrem să trăim într-o lume democratică. Astăzi, democraţia din Republica Moldova este doar în mâinile moldovenilor”, a adăugat Sandu.

Preşedinta Republicii Moldova a subliniat că va continua să lupte pentru democraţie şi în cazul unui scenariu prost, însă este convinsă că această luptă va fi mult mai complicată.

„Într-un scenariu prost noi vom continua să luptăm pentru democraţie, dar este clar că va fi mult mai greu şi mult mai complicat şi în acest scenariu prost va trebui să amânăm pentru mulţi ani integrarea noastră europeană. Haideţi să facem totul ca să nu ajungem în acest scenariu prost!”, a arătat Maia Sandu.