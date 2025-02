Maia Sandu a primit în Germania Premiul Reinhard Mohn pentru „consolidarea democraţiei”: Trebuie să fim la înălţimea acestei provocări istorice şi să ne asigurăm că pacea în Ucraina va fi reală, nu o pace falsă

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut joi Europei să fie unită în faţa Rusiei, afirmând că o pace nedreaptă, fără a lua în considerare Ucraina şi UE, nu va face decât să creeze premisele unui război încă şi mai mare, relatează agenţia EFE.

„Nimeni nu ar trebui să ia democraţia drept un bun câştigat. Republica Moldova nu a moştenit democraţia, noi am construit-o. Când Europa a fost divizată ultima dată, Republica Moldova a fost predată Uniunii Sovietice. Am trăit o jumătate de secol sub regimul totalitar al Moscovei”, a declarat Maia Sandu la Teatrul Gutersloh, în Germania, în discursul de acceptare a Premiului Reinhard Mohn pentru consolidarea democraţiei, acordat de Fundaţia Bertelsmann, transmite Agerpres.

Trebuie „să fim la înălţimea acestei provocări istorice şi să ne asigurăm că pacea în Ucraina va fi reală, nu o pace falsă, nu un alt Munchen (în 1938) sau (regimul din 1940 de la) Vichy, altfel va fi preludiul unui război mai mare, întrucât dacă vom eşua, următoarea ţintă nu va fi doar Ucraina, ci Europa însăşi”, a susţinut Maia Sandu în acelaşi discurs.

„Pentru aceasta trebuie să rămânem uniţi, şi de aceea lupta Republicii Moldovei merge dincolo de Republica Moldova: face parte dintr-o luptă mai amplă între democraţie şi dictatură, o luptă pe care toţi cei care preţuiesc libertatea trebuie să o ia în serios, întrucât astăzi democraţia noastră este în pericol, iar mâine ar putea fi şi a lor”, a continuat ea.

La rândul său, preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a spus la ceremonie despre Maia Sandu că ea „face faţă oricăror provocări cu o faţă deschisă şi îşi asumă toate riscurile pe cont propriu”, potrivit agenţiei Infotag. „Ea este un exemplu pentru noi toţi în aceste vremuri tulburi. Cunosc puţini politicieni care şi-au pus în joc viitorul politic şi personal doar pentru a aduce ţara pe calea europeană. Germania va continua să fie partenerul de încredere al Moldovei pe calea integrării sale în UE”, a adăugat Steinmeier.

Maia Sandu a fost distinsă la începutul lunii decembrie 2024 cu Premiu Reinhard Mohn 2025, acordat de Fundaţia Bertelsmann o dată la doi ani, pentru angajamentul său exemplar în apărarea şi promovarea democraţiei, scrie agenţia Moldpres. Ea a fost recunoscută pentru curajul şi determinarea de a sprijini valorile democratice în faţa unor provocări externe complexe. Premiul include suma de 100 de mii de euro, bani pe care preşedinta a decis să îi doneze. Cea mai mare parte a sumei va fi donată pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare în satul său natal Risipeni.