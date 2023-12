Mai întâi, teroriștii Hamas au violat-o. Apoi au împușcat-o în cap. Teroriștii aveau „misiunea” de a comite atacuri sexuale pe 7 octombrie împotriva Israelului. Activiștii au întrebat de ce ONU a păstrat tăcerea în acest caz/Reportaj The Times

Avea, spune el, un chip de înger. Noapte de noapte, Yoni Saadon, în vârstă de 39 de ani, se trezește în chinuri la chipurile femeilor.

Mai întâi, cel al tinerei care se ascundea lângă el sub scena festivalului Supernova, unde dansase pe muzică electronică în timp ce soarele răsărea pe 7 octombrie și teroriștii Hamas deschideau focul.

„A căzut la pământ, împușcată în cap. I-am tras trupul peste mine și i-am mânjit sângele pe mine ca să pară că și eu sunt mort”, a spus el. „Nu voi uita niciodată chipul ei. În fiecare noapte mă trezesc în fața ei și îi cer scuze, spunându-i „Îmi pare rău”.”

După o oră, a tras cu ochiul afară. „Am văzut această femeie frumoasă cu chip de înger și opt sau 10 dintre teroriștii Hamas care o băteau și o violau. Ea striga: ‘Opriți-vă – deja voi muri oricum din cauza a ceea ce faceți, ucideți-mă! Când au terminat, râdeau și ultimul a împușcat-o în cap.

„Mă tot gândeam că ar fi putut fi una dintre fiicele mele”, a adăugat tatăl a patru copii. „Sau sora mea – îi cumpărasem un bilet, dar în ultimul moment nu a putut veni”.

Oroarea nu s-a încheiat aici. Ascunzându-se în tufișuri, el a văzut încă doi teroriști Hamas. „Prinseră o tânără lângă o mașină și ea se împotrivea, nu le permitea să o dezbrace. Au aruncat-o la pământ, iar unul dintre teroriști a luat o lopată și a decapitat-o, iar capul ei s-a rostogolit pe jos. Văd și acum acel cap”, spune el.

Saadon, șef de tură la o turnătorie, și-a spus povestea pentru Sunday Times într-o zonă de sprijin amenajată în Sitria, la sud-est de Tel Aviv, pentru supraviețuitorii festivalului.

De trei ori pe săptămână, supraviețuitori din tot Israelul se întâlnesc cu părinți ai căror copii s-au numărat printre cei măcelăriți. Miercuri seară, aceștia s-au adunat pe canapele, în timp ce oamenii le aduceau beri și boluri aburinde de supă de legume, apoi au ieșit afară pentru a se așeza în jurul unui focar, în timp ce cântăreața Rona Kenan cânta balade.

Printre terapeuții voluntari prezenți se număra Bar Yuval-Shani, în vârstă de 58 de ani, care și-a pierdut singura soră, Deborah, și cumnatul, Shlomi Matias, ambii muzicieni și activiști pentru pace, uciși în kibbutzul Holit de teroriștii care au pătruns în camera lor de siguranță. „Ea era cu opt ani mai tânără, dar [era] ca și cum am fi fost gemene”, a spus ea cu lacrimi în ochi. „Am deținut toate secretele ei și îmi lipsește teribil”.

Deborah a murit protejându-l pe fiul ei Rotem, în vârstă de 16 ani, care a fost împușcat în abdomen, apoi s-a ascuns timp de nouă ore în timp ce teroriștii se întorceau iar și iar, iar Yuval-Shani l-a îndrumat prin telefon cum să se trateze.

Relatarea lui Yoni Saadon este una dintre mai multe relatări ale martorilor de viol pe care Yuval-Shani le-a auzit de la supraviețuitori ai festivalului, toți fiind, spune el, „profund traumatizați”.

La opt săptămâni de la atacul în care 1.200 de persoane au fost ucise și 240 au fost luate ostatice, există tot mai multe dovezi ale violurilor pe scară largă din 7 octombrie. Poliția israeliană a început cea mai mare anchetă privind violența sexuală și crimele împotriva femeilor. „Este clar acum că infracțiunile sexuale au făcut parte din planificare și că scopul a fost acela de a îngrozi și umili oamenii”, spune Shelly Harush, comandantul poliției care conduce ancheta.

Aceștia au adunat mii de declarații, fotografii și clipuri video, despre care ea spune că „ca mamă evreică mintea și sufletul nu le pot suporta”, inclusiv „fete ale căror pelvisuri erau rupte, atât de mult fuseseră violate”.

Primele indicii au apărut chiar în ziua respectivă, când Hamas a transmis în direct pe internet unele dintre ororile pe care le săvârșea. Imaginile au arătat mai multe femei dezbrăcate de haine. O înregistrare video a arătat o tânără cu pete de sânge pe între picioare pe lenjeria intimă.

„Nu am înțeles la început”, spune Dr. Cochav Elkayam-Levy, expert în drept internațional care conduce o comisie civilă privind crimele comise de Hamas împotriva femeilor pe 7 octombrie. Supraviețuitoarele care au ajuns la spitale nu au fost întrebate despre abuzul sexual și nici nu li s-au dat kituri de viol pentru probe.

Cu toate acestea, cei însărcinați cu colectarea cadavrelor au început să raporteze că multe dintre femei erau dezbrăcate și sângerau de la organele genitale.

Haim Outmezgine, comandantul unei unități speciale a Zaka, o organizație religioasă voluntară care colectează rămășițele morților, inclusiv sângele lor, pentru a putea fi îngropate în conformitate cu tradiția evreiască, nu are nicio îndoială cu privire la ceea ce a văzut.

„Am adunat 1.000 de cadavre în 10 zile de pe locul festivalului și din kibbutzuri”, a declarat el. „Nimeni nu a văzut mai multe decât noi. „Era clar că încercau să răspândească cât mai multă oroare – să ucidă, să ardă de vii, să violeze… se părea că misiunea lor era să violeze cât mai mult. El descrie că a găsit cadavrele a două fete pe un câmp, ambele împușcate în cap, cu picioarele depărtate, una cu pantalonii scurți rupți și împușcată în vagin, iar cealaltă cu blugii trași în jos și cu vânătăi pe picioare. Tată a șase copii, îi este greu să vorbească despre asta. „Una dintre fetele mele are 24 de ani, cam de aceeași vârstă”, spune el. Echipa sa primește cu terapie în totalitate.

După ce au fost colectate, cadavrele au fost duse la morga principală de la baza militară Shura pentru a fi identificate și pregătite pentru înmormântare. Printre voluntarii dintr-o echipă formată numai din femei pentru a pregăti cadavrele feminine s-a numărat Shari, în vârstă de 60 de ani, o arhitectă care locuiește în Ierusalim.

Lucrând acolo zi și noapte timp de două săptămâni, începând cu dimineața următoare, ea descrie scene de o groază inimaginabilă. „Aceasta este o clădire imensă, dar erau literalmente saci de cadavre care umpleau fiecare cameră și căptușeau coridoarele din podea până în tavan, toate supurând lichide.

„Deschiderea sacilor cu cadavre a fost înfricoșătoare, deoarece nu știam ce vom vedea. Erau toate femei tinere. Cele mai multe în haine puține sau în haine sfâșiate și corpurile lor însângerate în special în jurul lenjeriei de corp, iar unele femei au fost împușcate de mai multe ori în față ca și cum le-ar fi mutilat.

„Fețele lor erau pline de chin și de multe ori aveau degetele strânse în timp ce mureau. Am văzut femei ale căror pelvisuri erau rupte. Picioare rupte. Erau femei care fuseseră împușcate în zona genunchilor, în sâni… nu pare să existe niciun dubiu cu privire la ceea ce li s-a întâmplat.”

Echipa ei a trebuit să aștepte în timp ce medicii, dentiștii și experții în ADN lucrau la identificarea cadavrelor înainte de a putea apoi să le pună cu grijă în giulgiuri de înmormântare din pânză albă. „Suntem doar femei normale, nu medici, nu ne-am așteptat niciodată să vedem asemenea orori”, a spus ea. Cu toate acestea, ceea ce le-a făcut cu adevărat să plângă a fost străfulgerarea ocazională de culoare. „Unele cadavre pe care le scoteam aveau unghii destul de roz sau violet aprins – și ne opream cu toții și în acel moment multe dintre noi cedau.”

Pe măsură ce apăreau tot mai multe raelatări, Elkayam-Levy a fost șocată de lipsa de reacție internațională din partea unor organisme precum UN Women. În cea de-a opta zi, ea a adunat un grup de experți în drept internațional și în drepturile femeilor, inclusiv 160 de profesori de drept, și a redactat scrisori către agențiile ONU în care a împărtășit totul.

Răspunsul inițial, spune ea, a fost tăcerea. „A fost absurd faptul că era atât de documentat și totuși însoțit de atâta tăcere. Una dintre valorile proprii ale ONU este „credeți în femei”, deoarece crimele împotriva femeilor sunt întotdeauna negate, dar nu ne-au crezut pe noi – chiar organizațiile menite să ne protejeze ne-au dezamăgit.”

Femeile au înființat o comisie civilă pentru a colecta înregistrări video, fotografii și declarații ale martorilor într-o bază de date, atât ca arhivă, cât și pentru a sensibiliza opinia publică internațională.

Elkayam-Levy spune că acestea arată clar ce a încercat Hamas să obțină. „Au vrut să ne terorizeze pentru generațiile următoare și să ne insufle nesiguranță în cel mai elementar mod, și de aceea au vizat femeile în acest mod. Sunt o feministă”, adaugă ea, „predau și lupt pentru drepturile femeilor, și totuși, după 7 octombrie, i-am spus soțului meu să își ia o armă. Faptul că am vrut o armă și că am pus-o în casa mea – împotriva a tot ceea ce cred și în ce am crezut vreodată – arată ce ne-au făcut.”

Surse din cadrul Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) susțin că luptătorii Hamas capturați în Gaza le-au spus, în timpul interogatoriilor, că au fost instruiți să „murdărească” sau să „curvăsărească” femeile. De asemenea, acestea au arătat The Sunday Times fotografii și filmări care nu au fost văzute până acum și care sunt prea grafice pentru a fi publicate.

Unii au pus sub semnul întrebării aceste relatări din cauza utilizării propagandei de către FDI și a faptului că nicio victimă nu s-a prezentat. Dar Dr. Dvora Baumann, director al Centrului Bat Ami pentru victimele abuzurilor sexuale de la spitalul Hadassah, subliniază: „De obicei, persoanele care au fost abuzate sexual nu raportează timp îndelungat, deoarece este foarte greu să vorbească despre asta și se tem că vor fi judecate. Avem o mulțime de alte dovezi. Sunt în acest domeniu de peste 20 de ani și nu am auzit niciodată lucruri atât de oribile”.

Se bănuiește că cele mai multe dintre femei au fost ucise sau luate ostatice. Există informații potrivit cărora unele dintre supraviețuitoarele festivalului și-au luat viața, în timp ce 18 dintre ele primesc tratament în instituții psihiatrice.

Unii se tem că cele rămase sunt ținute ca sclave sexuale de comandanții Hamas, la fel cum a făcut Statul Islamic (Isis) cu Yazidi în 2014.

În mod paradoxal, într-o lume în care violul este folosit ca armă de război peste tot, din Etiopia până în Ucraina, acesta fusese citat ca fiind un conflict în care nu s-a întâmplat așa ceva.

Hamas neagă faptul că luptătorii săi violează femei. Un oficial, Basem Naim, a declarat pentru The Washington Post că gruparea consideră că „orice relație sau activitate sexuală în afara căsătoriei este complet haram” – interzisă de islam.

Femeile palestiniene spun că și ele au suferit violențe sexuale în închisorile israeliene, o afirmație negată de oficialii israelieni.

Curtea Penală Internațională a anunțat că va investiga atacurile din 7 octombrie și situația din Gaza, unde aproximativ 15.000 de persoane au fost ucise, iar luptele au fost reluate vineri. Karim Khan, procurorul-șef, și-a petrecut ultimele două zile în Israel, unde s-a întâlnit cu supraviețuitori și familii de ostatici din Tel Aviv și a vizitat Cisiordania. „Vom investiga infracțiunile din jurisdicția noastră… în funcție de informațiile pe care le avem și de probele potențial disponibile”, a declarat el. Este de așteptat ca acestea să includă violența sexuală.

În ultima săptămână, o delegație de feministe israeliene și experți în drepturile omului s-au aflat la Geneva și New York pentru a face lobby pentru a fi ascultați. Luni vor protesta în fața sediului ONU, iar Sheryl Sandberg, fostul director de operațiuni al Facebook, va lua cuvântul.

Vineri seară, UN Women a emis în sfârșit o declarație de condamnare a atacurilor din 7 octombrie. „Suntem alarmați de numeroasele relatări de atrocități bazate pe gen și violență sexuală în timpul acestor atacuri”, se arată în comunicat.

Profesoara Ruth Halperin-Kaddari, care a petrecut 12 ani ca membru al comitetului pentru Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (Cedaw), a declarat: „Aceasta este declarația pe care ar fi trebuit să o emită cu două luni în urmă.

„Este halucinant. Am fost alături de surorile noastre atunci când s-au întâmplat lucruri teribile peste ocean, când au luat dreptul la avort în SUA, când au ucis femei în Iran, când au răpit Yazidi … dar cu noi au privit în altă parte și nu mă pot gândi la un răspuns rezonabil”.

Ayelet Razin Bet Or, fosta directoare a autorității israeliene pentru promovarea statutului femeii, are totuși un răspuns. „Femeile israeliene au fost trădate”, a spus ea. „Ceea ce spun ele este MeToo, cu excepția cazului în care ești evreică”.