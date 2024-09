„Mai are rost să mergem la bibliotecă în era digitală?” – dezbatere la Biblioteca Centrală Universitară

Începe a XIII-a ediţie a festivalului Strada de C’Arte la Biblioteca Centrală Universitară

Lansări de carte, concerte, dezbateri, piese de teatru, ateliere interactive şi expoziţii fac parte din programul celei de a XIII-a ediţii a festivalului Strada de C’Arte, care începe joi la Biblioteca Centrală Universitară din București, scrie Agerpres.

Evenimentul este organizat de Biblioteca Centrală Universitară Carol I, în parteneriat cu Fundaţia Universitară Carol I şi Muzeul Naţional al Literaturii Române, şi se desfăşoară până pe 29 septembrie.

Festivalul reuneşte 15 lansări de volume, 3 recitaluri muzicale, lecturi publice şi ateliere dedicate publicului de toate vârstele.

Deschiderea festivalului va fi marcată de dezbaterea cu tema „Mai are rost să mergem la bibliotecă în era digitală?”, desfăşurată sub egida revistei BCU Carol I – De spiritu et anima.

Expozeul Bucureştii Pre-Fotografici, susţinut de istoricul Damian Anfile, va oferi publicului o incursiune în istoria capitalei, aşa cum era ea înainte de apariţia fotografiei. O serată muzicală cu soprana Arlinda Morava şi Arte Quintet va încheia prima zi a festivalului, anunță organizatorii.

Vineri şi sâmbătă urmează două spectacole: „Sub Pragul de Sus”, un one-man show al actorului Răzvan Vasilescu, unde producătorul Andrei Boncea aduce în prim-plan o poveste despre limite şi introspecţie; acelaşi producător prezintă și spectacolul de teatru – ‘„Domnul Preşedinte”, o piesă care îi aduce în scenă pe actorii Răzvan Vasilescu şi Lucian Iftime.

Din holul Aulei, pornesc tururi ghidate care permit participanţilor să exploreze istoria şi patrimoniul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Festivalul include expoziţii de artă şi literatură – ‘„FotoSinteză”, semnată de artistul Gelu Stănculescu, şi ‘„Călătorie în Ţara Românească şi Moldova la începutul secolului al XIX-lea”, care reconstituie peisajul social al vremii, prin reproduceri după litografii semnate de August Rafett.