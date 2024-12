Magnus Carlsen a părăsit Campionatul Mondial de Şah Rapid şi Blitz de la New York, după ce FIDE i-a interzis să participe la o rundă a turneului pentru că purta jeanşi

Marele şahist Magnus Carlsen a părăsit vineri Campionatul Mondial de Şah Rapid şi Blitz de la New York, după ce FIDE i-a interzis norvegianului să participe la o rundă a turneului pentru că purta jeanşi, relatează Reuters.

Într-un comunicat, FIDE a precizat că reglementările sale privind codul vestimentar au fost concepute pentru „a asigura profesionalismul şi corectitudinea pentru toţi participanţii”, conform News.ro.

Forul a adăugat că i-a aplicat lui Carlsen o amendă de 200 de dolari şi că i-a dat ocazia să se schimbe în ţinuta corectă, ceea ce numărul unu mondial a refuzat.

Carlsen, campion mondial între 2013 şi 2023, a declarat că a avut o întâlnire la prânz înainte de rundă şi a trebuit să se schimbe rapid.

„Mi-am pus o cămaşă, o jachetă şi sincer parcă nici nu m-am gândit la jeanşi, chiar mi-am schimbat şi pantofii”, a declarat Carlsen pentru Take Take Take.

„Nici nu m-am gândit la asta… În primul rând, am primit o amendă, ceea ce este bine, şi apoi am primit un avertisment că nu voi fi repartizat dacă nu mă duc să-mi schimb îmbrăcămintea. Mi-au spus că o pot face după a treia rundă de astăzi.

Am spus: „Mă voi schimba mâine dacă este în regulă, nici măcar nu mi-am dat seama astăzi”, dar ei au spus: „Ei bine, trebuie să te schimbi acum”. În acel moment a devenit un pic o chestiune de principiu pentru mine”.

Şahistul în vârstă de 34 de ani a adăugat că nu va face apel la decizie, spunând: „Sincer, sunt prea bătrân în acest moment să îmi pese prea mult. Dacă asta este ceea ce vor să facă…

Cred că merge în ambele sensuri – nimeni nu vrea să dea înapoi – şi am ajuns aici. Este în regulă pentru mine. Probabil că o să plec undeva unde vremea e un pic mai frumoasă decât aici.”