Los Angeles Galaxy a învins Red Bulls cu 2-1 și a câștigat MLS pentru a șasea oară în istoria sa

Los Angeles Galaxy a câştigat, sâmbătă, finala MLS (Major Soccer League), în faţa celor de la New York Red Bulls (2-1). A fost al şaselea titlu pentru cea mai de succes franciză din istoria campionatului nord-american, informează News.ro.

A fost nevoie de zece ani pentru ca Los Angeles Galaxy să câştige din nou „MLS Cup”, denumirea oficială a finalei campionatului nord-american.

Învingându-i pe New York Red Bulls (2-1) sâmbătă, pe modestul, dar entuziastul stadion Carson (26.812 spectatori prezenţi), franciza californiană a adăugat un al şaselea titlu la palmaresul său (după 2002, 2005, 2011, 2012 şi 2014), cel mai mare număr din competiţie.

