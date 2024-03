LIVE Masacru în Moscova: Numărul victimelor a ajuns la 60 de morți și peste 100 de răniți și va crește, spun autoritățile/ Rușii anchetează ”un act terorist”, ISIS a revendicat atentatul/ Oficial SUA: ”I-am avertizat pe ruși”

Un atac armat a avut loc vineri seară în timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerată pro-Putin), susținut într-o sală cu o capacitate de mii de locuri din Crocus City Hall (din Krasnogorsk, în suburbiile din nord-vestul Moscovei). Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de răniți conform serviciul secret rus FSB.

Atacul a fost armat de explozii, iar autoritățile ruse au deschis o anchetă pentru ”un act terorist”. Martorii oculari au descris atacatorii ca fiind ”bărbați antrenați, bărboși, în uniforme”. Ucraina a negat orice implicare, iar SUA a transmis că nu există elemente care să lege atacul de Kiev.

Rușii au transmis după atacul de vineri că vor ucide liderii ucraineni dacă se va dovedi că regimul de la Kiev a avut vreo implicare în masacru. SUA au avertizat, la începutul lunii martie, cu privire la iminența unor ”atacuri extremiste”, la scurt timp după ce FSB a anunțat că a dejucat un atentat al teroriștilor ISIS.

Sâmbătă, 23 martie

UPDATE 06:12 Germania și Marea Britanie condamnă atacul de la Crocus, conform NBC News: „Imaginile cu teribilul atac asupra unor oameni nevinovați în Primăria Crocus, lângă #Moscova, sunt îngrozitoare”, a declarat Ministerul german de Externe pe X. „Contextul trebuie investigat rapid. Cele mai profunde condoleanțe cu familiile victimelor”.

„Condamnăm atacul terorist de la Primăria Crocus de lângă Moscova”, a declarat ambasada Marii Britanii în Rusia. „Aceasta este o tragedie teribilă”.

UPDATE 06:08 Paznicii de la sala de concerte nu aveau arme, iar unii ar fi putut fi uciși la începutul atacului, a relatat presa rusă, transmite NBC News. Unele posturi de știri rusești au sugerat că atacatorii au fugit înainte de sosirea forțelor speciale și a poliției antirevoltă. Rapoartele au declarat că patrulele de poliție căutau mai multe vehicule pe care atacatorii ar fi putut să le folosească pentru a scăpa.

UPDATE 06:05 Secretarul general al ONU condamnă atacul armat în „termenii cei mai fermi posibil”, a declarat un purtător de cuvânt, citat de Sky News. Antonio Guterres „transmite profundele sale condoleanțe familiilor îndoliate, precum și poporului și guvernului Federației Ruse”, se arată într-un comunicat: „El le urează celor răniți o recuperare rapidă”.

UPDATE 06:02 Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat împușcăturile, calificându-le drept un „atac terorist”.Într-o declarație, el a spus că „condamnă cu fermitate acest atac terorist, revendicat de Statul Islamic”. El a adăugat că Franța este solidară cu victimele, notează Sky News.

UPDATE 06:00 SUA dispun de informații care confirmă revendicarea de către Statul Islamic a atacului, a declarat un oficial american. Vorbind sub rezerva anonimatului, oficialul a declarat că SUA au avertizat Rusia în ultimele săptămâni cu privire la posibilitatea unui atac: ”I-am avertizat pe ruși în mod corespunzător”, a declarat oficialul pentru Reuters, citat de Sky News.

UPDATE 05:55 Comitetul de Investigații al Rusiei a declarat că numărul victimelor ucise în atac a depășit 60, iar alte peste 100 de persoane au fost rănite și se așteaptă ca numărul lor să crească, transmite Sky News. Agenția rusă de știri de stat RIA a citat un purtător de cuvânt al Comitetului de Investigație care a declarat că este prea devreme pentru a se pronunța cu privire la soarta atacatorilor.

UPDATE 05:49 Atacurile din Moscova sunt cele mai recente dintr-o serie de atacuri teroriste mortale care au avut loc în această țară începând cu anii 2000, transmite NBC News. În 2004, militanți din Cecenia și din alte părți au luat ostatici la o școală din Beslan, în sudul Rusiei. Militanții au cerut retragerea din Cecenia. Ostaticii au fost ținuți într-o sală de sport, iar 334 au murit – jumătate dintre ei copii – în urma focurilor de armă și a exploziilor care au izbucnit când a fost luată cu asalt. Familiile ostaticilor au criticat operațiunea de salvare. Ulterior, procurorii ruși au exonerat autoritățile. Cu doi ani înainte, în 2002, separatiștii ceceni au atacat Teatrul Dubrovka din Moscova și au luat peste 700 de persoane ostatice. Forțele rusești au folosit gaze, iar 129 de ostatici au murit. Atacatorii au fost uciși.

UPDATE 05:30 Presa de stat TASS a relatat că „Putin le-a urat însănătoșire tuturor celor răniți în urgența de la Primăria Crocus și le-a transmis recunoștința sa medicilor, a declarat Golikova”, referindu-se la Tatiana Golikova, vicepremier pentru politica socială, muncă, sănătate și asigurarea pensiilor, transmite NBC News.

Vineri, 22 martie

UPDATE 23:29 Statul Islamic a revendicat responsabilitatea pentru atacul asupra mall-ului Crocus din Moscova, se arată pe canalul Telegram al grupării, citat de Guardian.

UPDATE 23:04 Mai mulți lideri regionali din Rusia, inclusiv din regiunea ucraineană Herson anexată, au anulat evenimentele publice din acest weekend din considerente de securitate, transmite NBC News.

UPDATE 23:00 ”Canalele rusești Telegram relatează că în parcarea sălii de concerte a fost găsit un microbuz alb suspect cu numere de înmatriculare ucrainene de tip vechi”, a transmis pe Telegram Anton Gerashenko, consilier al Ministerului ucrainean de Interne.

Russian Telegram channels report that a „suspicious white minibus” with old-style Ukrainian license plates was found at the parking lot of the concert hall.

They are spinning the „Ukrainian trace” version fast. We all know that that means.

Ukrainian authorities and the White… pic.twitter.com/SsWWh25hIO

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 22, 2024